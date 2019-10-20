موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، وجماهير نادي الزمالك المباراة المرتقبة مع فريق جينراسيون فوت السنغالي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت العديد من الأحداث ومنها قرار "الكاف" بإعادة لعب المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات لدوري الأبطال وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.









موعد مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالى

تقام مباراة الزمالك وجينراسيون فوت في اطار مباراة العودة في دور ال٣٢ لبطولة دورى ابطال افريقيا يوم الخميس 24 اكتوبر الجارى فى الثامنة مساءا ضمن منافسات دورى ابطال افريقيا موسم 2019-2020، على ملعب السلام .





نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك

خسر الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، أ حرزه المهاجم الصاعد مصطفي محمد.





نتيجة آخر مباراة للزمالك