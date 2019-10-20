موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة لها
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
Advertisements
على شحاتة
Advertisements
Advertisements
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، وجماهير نادي الزمالك المباراة المرتقبة مع فريق جينراسيون فوت السنغالي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت العديد من الأحداث ومنها قرار "الكاف" بإعادة لعب المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات لدوري الأبطال وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
موعد مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالى
تقام مباراة الزمالك وجينراسيون فوت في اطار مباراة العودة في دور ال٣٢ لبطولة دورى ابطال افريقيا يوم الخميس 24 اكتوبر الجارى فى الثامنة مساءا ضمن منافسات دورى ابطال افريقيا موسم 2019-2020، على ملعب السلام .
نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك
خسر الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، أحرزه المهاجم الصاعد مصطفي محمد.
نتيجة آخر مباراة للزمالك
حقق الزمالك الفوز على نادي المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرز أهداف الزمالك فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو هدف بينما أحرز هدف المقاولون الوحيد اللاعب محمد سالم ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا حتى يلعب الأهلي مباراته أمام الجونة .
Advertisements
- حظوظ الزمالك فى التأهل لدور الـ16 بعد خسارته أمام بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا
- أول تعليق من الغندور على أزمة الزمالك وبطل السنغال
- رئيس جينيراسيون يصعد أزمة مباراة الزمالك بقرار مفاجىء
- موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم الأحد 29/9/2019 مشاهدة مباراة الزمالك ضد جيني جينيراسون بث مباشر ON SPORTS YouTube
- آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت
- شووت II7SRY: مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر KOOORAGOAL كورة لايف (جول ) TIMW يوتيوب NOW
- كورة لايف zamalek NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الزمالك ON SPORT YOUTUBE
- yalla shoot - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر ON SPORTS كورة جول رابط الزمالك KOORAGOAL بلس LIVE
- قرعة دوري أبطال إفريقيا.. مجموعة متوازنة في انتظار الفائز من الزمالك وجينيراسيون
- عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الزمالك
المزيد عن: موعد مباراة الزمالك القادمة دوري ابطال افريقيا الزمالك وجينراسيون فوت الزمالك والمقاولين العربتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر