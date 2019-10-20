ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميزة جديدة بـ لوحة المفاتيح GBoard.. تعرف عليها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:17 ص
Advertisements
ميزة جديدة بـ لوحة المفاتيح GBoard.. تعرف عليها
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
حصل تطبيق لوحة المفاتيح GBoard على ميزة جديدة تجعل المستخدم يقوم بكتابة كلمات معينة ويتم تكملتها تلقائيا بدلا منه، ويطلق على المزية الجديدة اسم "التصحيح التلقائي".

ماذا تفعل عند تثبيت تطبيق لوحة المفاتيح GBoard؟

عند تثبيت Gboard يمكنك إضافة كلمات معينة للمعجم مع تصحيح الكلمات التي توجد بها أخطاء، وبعد ذلك يمكنك النقر على مفتاح Backspace

ويشمل تطبيق Gboard العديد من المزايا الجديدة، وهي "الكتابة بالتمرير" و"الكتابة بالصوت" وخدمة "بحث جوجل" مدمجة وغير ذلك الكثير.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميزة جوجل مزايا جوجل لوحة مفاتيح جديدة لوحة المفاتيح GBoard لوحة المفاتيح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status