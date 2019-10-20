ميزة جديدة بـ لوحة المفاتيح GBoard.. تعرف عليها

حصل تطبيق لوحة المفاتيح GBoard على ميزة جديدة تجعل المستخدم يقوم بكتابة كلمات معينة ويتم تكملتها تلقائيا بدلا منه، ويطلق على المزية الجديدة اسم "التصحيح التلقائي".





ماذا تفعل عند تثبيت تطبيق لوحة المفاتيح GBoard؟





عند تثبيت Gboard يمكنك إضافة كلمات معينة للمعجم مع تصحيح الكلمات التي توجد بها أخطاء، وبعد ذلك يمكنك النقر على مفتاح Backspace



