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عرض خرافي من مانشستر سيتي لتجديد عقد ستيرلينج

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:18 ص
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عرض خرافي من مانشستر سيتي لتجديد عقد ستيرلينج
سترلينج
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علي نبوي
 
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يجهز نادي مانشستر سيتي عرضًا مغريًا للاعبه الإنجليزي رحيم ستيرلينج لتجديد تعاقده معه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن مانشستر سيتي يسعى لتجديد تعاقده مع رحيم ستيرلينج المطلوب بقوة من ريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية بأن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عقدٍ جديد لرحيم ستيرلينج بقيمة ٤٥٠ ألف جنيه استرليني أسبوعيًا لردع اهتمام ريال مدريد باللاعب.

وأضافت الصحيفة بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق طلب من إدارة ناديه ضرورة حسم ملف تجديد عقد ستيرلينج الذي يعد واحدًا من الركائز الأساسية في تشكيل السيتي.
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