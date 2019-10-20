لمستخدمى أندرويد.. تعرف على مزايا تحديث Outlook الجديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث جديد لتطبيق Outlook لمستخدمي نظام أندرويد، حيث يعمل التحديثالجديد على دعم ميزة Actionable Messages -تُتيح للمستخدمين اتخاذ الاجراءات في وقت سريع-





ووفقا لموقع أمريكي شهير، فسيجد المستخدم أزرارًا في نص الرسائل، تتيح له اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة، وتُدعم الرسائل الجديدة كلا من Microsoft Flow وSharePoint و MyAnalytics.



