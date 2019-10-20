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لمستخدمى أندرويد.. تعرف على مزايا تحديث Outlook الجديدة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
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لمستخدمى أندرويد.. تعرف على مزايا تحديث Outlook الجديدة
Outlook
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أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث جديد لتطبيق Outlook لمستخدمي نظام أندرويد، حيث يعمل التحديثالجديد على دعم ميزة Actionable Messages -تُتيح للمستخدمين اتخاذ الاجراءات في وقت سريع-

ووفقا لموقع أمريكي شهير، فسيجد المستخدم أزرارًا في نص الرسائل، تتيح له اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة، وتُدعم الرسائل الجديدة كلا من Microsoft Flow وSharePoint و MyAnalytics.

وتتيح لك هذه الرسائل اتخاذ إجراءات سريعة مباشرة من داخل Outlook، فمثلاً على سبيل المثال ستتضمن رسالة الموافقة على الإجازة من الموظف إلى مديره زر الموافقة / الرفض، مما يتيح للمدير اتخاذ إجراء داخل Outlook.
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