ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر.. والريال يتراجع

إنطلقت أول أمس الجمعه مباريات الجولة التاسعه من مباريات الدوري الإسبانى بمواجهة كانت قوية جمعت بين غرناطة الذى يقدم موسم مميز حتي الأن ببطولة الدوري وبين فريق اوساسونا وانتهت المباراة بفوز فريق غرناطة صاحب الأرض بهدف دون عن طريق اللاعب دومينجوس دوراتى، وأقيم أمس السبت 4 مباريات وشهدت الليجا الإسبانية عودة برشلونة للصدارة وخسارة جديدة لريال مدريد.





برشلونة ينفرد بالصدارة بعد الفوز علي إيبار





في مباراة شهدت تألق الثلاثي الهجومي للبارسا ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز حقق برشلونة الفوز بثلاثيه دون رد علي مضيفه إيبار، ضمن مباريات الجولة التاسعه محققاً العديد من المكاسب خلال اللقاء يعد أهمهم هو صدارة الدوري الإسباني، وأيضاً تسجيل الثلاثي الهجومي ميسي وجريزمان وسواريز لأول مرة سوياً خلال الموسم وخروج أيضاً الفريق بشباك نظيفه.





سقوط ريال مدريد أمام مايوركا وفقد صدارة الدوري





فقد ريال مدريد صدارة الدوري بعد الخسارة أمام فريق مايوركا بهدف سجله اللاعب جونيور لاجو في الدقيقة السابعه من زمن الشوط الأول، ليفشل ريال مدريد في مواصلة الإنتصارات ببطولة الدوري الإسباني.





تعادل مثير بين اتليتكو مدريد وفالنسيا





تعادل فريق أتليتكو مدريد علي ملعبه ووسط جماهيره أمام فالنسيا بهدف لكل فريق في مباراة قوية جمعت بينهم علي ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل الروخى بلانكوس، وتقجم أصحاب الأرض بهدف عن طريق دييجو كوستا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل اللاعب دانيال باريخو قائد الخفافيش بهدف في الدقيقة 82 من ركلة حرة بشكل رائع.





وشهد أمس أيضاً فوز خيتافي علي نظيره ليجانيس بهدفين دون رد سجلهم اللاعب انجيل رودريجيز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الاسباني عقب مباريات الجمعه والسبت.





برشلونة 19 نقطة

ريال مدريد 18 نقطة

غرناطة 17 نقطة

أتليتكو مدريد 16 نقطة

ريال سوسيداد 13 نقطة

خيتافي 13 نقطة

فالنسيا 13 نقطة

إشبيليه 13 نقطة

أتليتك بيلباو 12 نقطة

فياريال 11 نقطة

ليفانتي 11 نقطة

أوساسونا 11 نقطة

بلد الوليد 10 نقاط

مايوركا 10 نقاط

إيبار 9 نقاط

سيلتا فيجو 9 نقاط

ريال بيتيس 9 نقاط

ألافيس 8 نقاط

إسبانيول 5 نقاط

ليجانيس نقتطين

ويقام اليوم الأحد 5 مباريات وهم :

ألافيس ضد سيلتا فيجو

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس

إسبانيول ضد فياريال

اتليتك بيلباو ضد بلد الوليد

إشبيليه ضد ليفانتي.



