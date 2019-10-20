عاجل.. السعودية تخفض أسعار البنزين

خفضت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أسعار البنزين المحدّثة للربع الرابع من السنة الحالية، ابتداءً من 20 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2019، حسبما أعلنت شركة أرامكو السعودية.

وستكون على النحو الآتي والتي تعكس تراجعاً بالأسعار:

- بنزين 91 بسعر: 1.50 ريال لكل لتر (بتراجع حوالي 2% عن الأسعار بالربع الثالث من العام الحالي)

- بنزين 95 بسعر: 2.05 ريال لكل لتر (بتراجع حوالي 6% عن الأسعار بالربع الثالث من العام الحالي)

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو - سبتمبر 2019 قد بلغت:

- بنزين 91 بسعر: 1.53 ريال لكل لتر

- بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر

وأفادت أرامكو السعودية في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الأسعار تأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وأشارت أرامكو إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

شركة أرامكو السعودية

ذكرت مصادر متطابقة أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية تعتزم إطلاق الطرح العام الأولي في ديسمبر أو يناير المقبل بدلا من نوفمبر.

وقالت المصادر إن أرامكو تريد الانتظار حتى تتمكن من تقديم معلومات وافية عن أحدث أرباحها الفصلية في الربع الثالث من العام الجاري.

"هم يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة".

ومن المحتمل أن تجمع أرامكو في طرحها المرتقب نحو 20 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن إعلان الطرح العام الأولي أن الإدراج تأجل "لأسابيع".

المستثمرون السعوديون

ويرى المستثمرون السعوديون في الطرح العام الأولي فرصة لتملك جزء من درة تاج المملكة.

كان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، قد صرح قبل يومين أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

وتسعى الرياض إلى بيع نحو 3% من أسهم شركة أرامكو محليا في سوق تداول، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز" التي أكدت أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.

وأكد مسؤولو بنوك محليين أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة قويا. وتتوقع البنوك السعودية أن تقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو.

وتقوم البنوك أيضا بتحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.