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ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة إشبيلية.. برشلونة ينتزع الصدارة وريال مدريد يعاني مرارة الخسارة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
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ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة إشبيلية.. برشلونة ينتزع الصدارة وريال مدريد يعاني مرارة الخسارة
برشلونة وأبيار
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حسن شحاتة
 
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من إنتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك بعد تغلب البلوجرانا على إيبار بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها الثلاثي الهجومي الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز في الدقائق 13، 58، 66 من زمن المباراة.


ريال مدريد يفقد الصدارة ويتذوق مرارة الخسارة
تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخسارة مفاجئة أمام مضيفه ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، بهدف نظيف، أحرزه لاجو جونيور في الدققيقة السابعة من زمن المباراة، ولم يتمكن عناصر الميرنجي بقيادة مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان من إدارك التعادل في باقي أحداث المباراة، ليترك المجال أمام برشلونة لإقتناص صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.


ويسدل الستار مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، على فعاليات الجولة التاسعة من الليجا، بالعديد من المباريات القوية، والتي تنطلق بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يصطدم ريال سوسيداد بنظيره ريال بيتيس في الثانية مساءًا، ويحيل فياريال ضيفًا ثقيلاً على إسبانيول في الرابعة مساءًا.


ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو نظيره بلد الوليد في تمام الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يختتم إشبيلية منافسات الجولة التاسعة أمام ليفانتي في التاسعة مساءًا، لذلك نعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني.


1- برشلونة 19 نقطة.
2- ريال مدريد 18 نقطة.
3- غرناطه 17 نقطة.
4- أتلتيكو مدريد 16 نقطة.
5- ريال سوسييداد 13 نقطة.
6- خيتافي 13 نقطة
7- فالنسيا 13 نقطة.
8- إشبيلية 13 نقطة.
9- أتلتيك بيلباو 12 نقطة.
10- فياريال 11 نقطة.
11- ليفانتي 11 نقطة
12- أوساسونا 11 نقطة.
13- بلد الوليد 10 نقاط.
14- ريال مايوركا 10 نقاط.
15- إيبار 9 نقاط.
16- سيلتا فيجو 9 نقاط.
17- ريال بيتيس 9 نقاط.
18- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط.
19- إسبانيول 5 نقاط.
20- ليجانيس نقطتين
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