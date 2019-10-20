عمرو أديب لممثلة حزب معارض: "أنتم قادرين تتكلموا".. شاهد الرد
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنهم يمثلون أحد الأحزاب المعارضة في مصر، ويحاولون نقل صوت المواطن الذي يمثلونه.
وأضافت "صابر"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الحزب يحاول التواجد قدر استطاعته، ويعلن أنه يختلف مع النظام في بعض المسائل، ويتفق معه في سياسات معينة، ولديه رؤية إصلاحية مهمة.
وأضافت "صابر"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الحزب يحاول التواجد قدر استطاعته، ويعلن أنه يختلف مع النظام في بعض المسائل، ويتفق معه في سياسات معينة، ولديه رؤية إصلاحية مهمة.
وأوضحت أن هناك تقدم بالفعل يحدث، ولكن لكي نتحرك بالبلد إلى الأمام لا يوجد أفضل من الحوار، لافتة إلى أن الحزب كان معارضا للتعديلات الدستورية، وهذا موقف معلن، مشددة على أن هناك ضرورة لوجود الرأي والرأي المعارض وألا يؤدي هذا الرأي إلى شيء يضر بالحياة الشخصية للمواطن.
ووجه أديب سؤالا لها قائلا: "انتوا قادرين تتكلموا؟؟"، لترد: "أة بنتكلم"، مشددة على أنهم لا يفعلون ذلك إلا لمحبة هذا الوطن.
Advertisements
- رئيس "المؤتمر": تنسيقية شباب الأحزاب تضم المؤيد والمعارض
- احتجاجات جماهيرية ضد الرئيس في صربيا
- بمناسبة مرور عام على تأسيسها.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط
- 'شباب الأحزاب': تمكنا من إنشاء منصة حوارية مفتوحة ودورنا مجابهة الفكر المتطرف
- عضو تنسيقية الأحزاب: مؤتمرات الشباب فرصة للمصارحة والمكاشفة
- "تنسيقية شباب الأحزاب": الشعب المصري أثبت وعيه التام بالمؤامرات التي تحاك على بلادنا
- مصطفى موسى: يجب حل الأحزاب التي جمدت نشاطها لأنها "خائنة للوطن" (فيديو)
- عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشفون منهج الإخوان لإشعال الأزمات (فيديو)