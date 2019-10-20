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عمرو أديب لممثلة حزب معارض: "أنتم قادرين تتكلموا".. شاهد الرد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
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عمرو أديب لممثلة حزب معارض: أنتم قادرين تتكلموا.. شاهد الرد
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
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قالت أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنهم يمثلون أحد الأحزاب المعارضة في مصر، ويحاولون نقل صوت المواطن الذي يمثلونه.

وأضافت "صابر"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الحزب يحاول التواجد قدر استطاعته، ويعلن أنه يختلف مع النظام في بعض المسائل، ويتفق معه في سياسات معينة، ولديه رؤية إصلاحية مهمة.

وأوضحت أن هناك تقدم بالفعل يحدث، ولكن لكي نتحرك بالبلد إلى الأمام لا يوجد أفضل من الحوار، لافتة إلى أن الحزب كان معارضا للتعديلات الدستورية، وهذا موقف معلن، مشددة على أن هناك ضرورة لوجود الرأي والرأي المعارض وألا يؤدي هذا الرأي إلى شيء يضر بالحياة الشخصية للمواطن.

ووجه أديب سؤالا لها قائلا: "انتوا قادرين تتكلموا؟؟"، لترد: "أة بنتكلم"، مشددة على أنهم لا يفعلون ذلك إلا لمحبة هذا الوطن.
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