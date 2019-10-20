تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم

يحتل فريق يوفنتوس الإيطالي صدارة الكالتشيو، عقب الفوز على ضيفه بولونيا 2-1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى الجولة الثامنة من الدورى الإيطالى.





وكان قد تقدم يوفنتوس في النتيجة بهدف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء، فيما تمكن بولونيا فى العودة للقاء بهدف دانيلو لارانجييرا فى الدقيقة 26.





وحسم نتيجة اللقاء في الشوط الثانى البوسنى ميراليم بيانيتش عقب تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 54 لليفوفي .





وبهذا الفوز بات يوفنتوس يتربع علي عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن انتر ميلان الذى سيواجه ساسولو اليوم الأحد.