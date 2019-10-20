ننشر تغريدة ساويرس التي تسببت في غضب رامي عياش ونيكول سابا





رد الفنان رامي عياش على تغريدة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس التي مازح من خلالها الشعب الللبناني بنكتة على خلفية الاحتجاجات الشعبية هناك قائلًا له: "صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف".





وأضاف عياش: "دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة".





كان "ساويرس" غرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن احتجاجات لبنان مازحا: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".





نيكول سابا ترد على ساويرس

وعلى جانب آخر ردت النجمة اللبنانية نيكول سابا، على تغريدة ساويرس، حيث اعتبرت كلامه سخرية واستخفاف باحساس الشعب اللبناني والتظاهرات السلمية.





ولذلك قامت بالرد عليه عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر وقالت: ‏والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!!





سابا تصف النكتة بالسخيفة

وأضافت: والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!، نكتك بايخة، ‎عيب.





"ما تاخديش بنط على حسابي"

ورد ساويرس على تعليق الفنانة اللبنانية نيكول سابا على تغريدته حول تظاهرات لبنان قائلًا لها : "إحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت، ودي شهرتنا، إحنا أخف دم شعب على الإطلاق وبنضحك على مشاكلنا وحكومتنا وبنحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لأ مليش في دول".

وأضاف: "والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا وحضرتك متاخديش بنط على حسابي".



جدير بالذكر أن لبنان قد شهدت ظروفًا قاسية وغير مستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، بدءً من إندلاع الحرائق في بعض المناطق هناك وحتى التظاهرات التي عمت أرجاء البلاد.







