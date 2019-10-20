المحامي محمد الحسيني يكشف أسباب انسحابه من الدفاع عن المتهم بقتل شهيد الشهامة



وأضاف "الحسيني"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه تربطه مع والد المتهم علاقة جيرة وصداقة، وعندما طلب منه الدفاع عن نجله، نصحه بتسليمه للشرطة لكي لا يهرب خارج البلد.



وأكد على أنه تحت ضغط أبنائه وأهل بلده رأى أنه لن يستمر في الدفاع عن المتهم، لأن هذا الأمر يهم جموع الناس والرأي العام في المحافظة، ضد هذه الجريمة.



وشدد على أن حق الدفاع مكفول لكل متهم، والمحامي لا يمكن أن يتهرب من الدفاع عن المتهم لأنه متهم حتى تثبت أدانته، ولكن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام الأمر الذي يسبب ضغط كبير على الأسرة القانونية في مركز تلا، ويعتقدون أنهم يساعدون المجرمين.

كشف محمد الحسيني، المحامي المنسحب، من الدفاع عن الشاب "محمد راجح" الذي قام بقتل محمود البنا، والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، في محافظة المنوفية، عن السبب الذي دفعه للانسحاب من الدفاع عن المتهم.