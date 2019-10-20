ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

متحدث "كنائس مصر": شيخ الأزهر استوعبنا جميعا بسماحته

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
Advertisements
متحدث كنائس مصر: شيخ الأزهر استوعبنا جميعا بسماحته
شيخ الأزهر
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال القمص بولس جرس، المتحدث الرسمي باسم مجلس كنائس مصر، إنه كان متواجدًا عندما تم توقيع وثيقة الإنسانية في الإمارات بين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا روما، لافتا إلى أنه استمتع بهذه الروح الإنسانية التي سادت اللقاء.

وأضاف "جرس" في مداخلة مع برنامج "الصديقان" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الشيخ مظهر شاهين، أن وفدا من المجلس زار فضيلة الإمام الأكبر، واللقاء معه كان جميلا وبسيطا، واستوعبنا جميعا بسماحته، وكان محور الآخر هو قبول الآخر المختلف، ورغبته العميقة في تأكيد مبادئ وثيقة الإنسانية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس كنائس مصر، إلى أن "الطيب" يرى أن المجلس يمكن أن يكون له دور في تأكيد مبادئ الوثيقة.

من جانبه، اقترح الشيخ مظهر شاهين، أن يتم توقيع وثيقة مصرية إنسانية بين الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويتم وضعها على لافتة كبيرة في المطار.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مجلس كنائس مصر شيخ الأزهر توك شو أخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status