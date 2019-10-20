متحدث "كنائس مصر": شيخ الأزهر استوعبنا جميعا بسماحته
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
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نعيم يوسف
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قال القمص بولس جرس، المتحدث الرسمي باسم مجلس كنائس مصر، إنه كان متواجدًا عندما تم توقيع وثيقة الإنسانية في الإمارات بين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا روما، لافتا إلى أنه استمتع بهذه الروح الإنسانية التي سادت اللقاء.
وأضاف "جرس" في مداخلة مع برنامج "الصديقان" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الشيخ مظهر شاهين، أن وفدا من المجلس زار فضيلة الإمام الأكبر، واللقاء معه كان جميلا وبسيطا، واستوعبنا جميعا بسماحته، وكان محور الآخر هو قبول الآخر المختلف، ورغبته العميقة في تأكيد مبادئ وثيقة الإنسانية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس كنائس مصر، إلى أن "الطيب" يرى أن المجلس يمكن أن يكون له دور في تأكيد مبادئ الوثيقة.
من جانبه، اقترح الشيخ مظهر شاهين، أن يتم توقيع وثيقة مصرية إنسانية بين الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويتم وضعها على لافتة كبيرة في المطار.
وأضاف "جرس" في مداخلة مع برنامج "الصديقان" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الشيخ مظهر شاهين، أن وفدا من المجلس زار فضيلة الإمام الأكبر، واللقاء معه كان جميلا وبسيطا، واستوعبنا جميعا بسماحته، وكان محور الآخر هو قبول الآخر المختلف، ورغبته العميقة في تأكيد مبادئ وثيقة الإنسانية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس كنائس مصر، إلى أن "الطيب" يرى أن المجلس يمكن أن يكون له دور في تأكيد مبادئ الوثيقة.
من جانبه، اقترح الشيخ مظهر شاهين، أن يتم توقيع وثيقة مصرية إنسانية بين الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويتم وضعها على لافتة كبيرة في المطار.
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