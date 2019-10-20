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شاهد.. لحظة سقوط مغنية شهيرة من على المسرح (فيديو)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:45 ص
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شاهد.. لحظة سقوط مغنية شهيرة من على المسرح (فيديو)
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر تعرض المغنية الأمريكية ليدي جاجا، لحادث سقوط من على خشبة المسرح

وبحسب النشطاء تعرضت جاجا لهذه الحادثة في إحدى حفلاتها التي أحيتها مؤخرا في لاس فيغاس.

سبب السقوط
وسقطت جاجا، من على خشبة المسرح بعد ت أدية رقصة على المسرح مع أحد معجبيها، لتسقط هي والمعجب.

جاجا تتابع الرقص
 على "تويتر" قال حساب GagaMediaDotNet "تعرضت الليلة ليدي جاجا لسقطة غير موفقة من على المسرح بعد أن حملها أحد المعجبين وتعثر وسقطا معا.. ومع أن جاجا سقطت من على المسرح وارتمى الشاب فوقها، لكنها نهضت وتابعت العرض. ونأمل أن تكون هي والمعجب بخير".

موقع ET
وأشار موقع ET إلى أنه لا توجد معلومات رسمية حتى الآن فيما إذا كانت قد تعرضت المغنية أو المعجب لإصابات نتيجة السقطة.

موقف محرج
وضعت النجمة ليدي جاجا نفسها في موقف محرج، حين كشفت عن جهلها بلعبة الفيديو جيم الشهيرة "فورتيونيت"، ووجهت سؤالا لمتابعيها على موقع تويتر عن ماهية هذه اللعبة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الإجابات المختلطة بالسخرية قد انهالت على النجمة الكبيرة من العديد من المشاهير، كان من بينهم أشهر لاعب للعبة فيديو جيم فورتينيت في العالم وهو المدعو Tyler 'Ninja' Blevins.

تعليق Tyler 'Ninja' Blevins
وعلق Tyler 'Ninja' Blevins على تغريدة جاجا قائلا، "اتصلي بي على الهاتف سأمنحك مليون سبب لممارسة هذه اللعبة، أنا وأنت".

يأتي ذلك بعد أن حظيت النجمة ليدي جاجا باهتمام الجمهور على منصات التواصل، بعد أن كانت قد نشرت لقطات من جلسة تصوير جديدة لها ظهرت خلالها للترويج لماركة مستحضرات التجميل الخاصة بها والتي كانت قد أعلنت عنها منتصف العام الجاري.


We are getting reports that a medical team is standing by backstage to examine Gaga. The show will continue as normal. — Gaga Media ⭐️ (@GagaMediaDotNet) October 18, 2019
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