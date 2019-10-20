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الزمالك يستعد لمواجهة جينيراسيون بالفيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:42 ص
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الزمالك يستعد لمواجهة جينيراسيون بالفيديو
الفريق الاول بالزمالك
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السيد علي
 
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يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الصربي ميتشو، لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت السنغالى، التى ستقام يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام .

وأغلق الزمالك ملف الدوري العام عقب مواجهة المقاولون، التي إنتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وإعتلي بها الأبيض صدارة الترتيب المحلي، بفارق نقطة عن الأهلي.
 
وقد كانت مواجهة الذهاب التى أقيمت على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف.

فيما قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة لقاء الإياب بين الطرفين عقب رفض مسئولو الفريق السنغالى خوض المباراة في وقت سابق بعد تعديل موعدها السابق ومكانها لإقامتها على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت. 
 
وكلف ميتشو جهازه المعاون بالزمالك، بتحضير فيديوهات مختلفة من مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الأبيض مع نظيره السنغالي في الذهاب الذي انتهي بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويتطلع "ميتشو"  إلي التحضير لمواجهة الإياب التي يسعي فيها الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون والتأهل لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.
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