خبير شؤن تركية: أردوغان يعتبر شمال سوريا جزء من الإمبراطورية العثمانية
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:28 ص
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نعيم يوسف
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قال بشير عبد الفتاح، خبير في الشأن التركي، إن العدوان العسكري التركي على شمال سوريا ليس هو الأول من نوعه، وإنما هو ثالث اعتداء تقوم به أنقرة على الأراضي السورية.
وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن تركيا نفذت الاعتداء الأول في أغسطس عام 2016، تحت مسمى عملية درع الفرات، واحتلت بعض المناطق في شمال سوريا، وفي شهر يناير عام 2018 كان الاعتداء الثاني والذي حمل اسم عملية "غصن الزيتون"، وتم احتلال مدينة عفرين والتنكيل بسكانها وتحويل هوية المنطقة إلى الهوية التركية.
وتابع الخبير في الشأن التركي، أن مبررات هذه الاعتداءات التي يدعيها أردوغان أن هذه المنطقة يسكنها قوات كردية وهدف العمليات قص أذرع هذه القوات لكي لا تهدد أمن الأتراك، لافتا إلى أن هذه هيي حجج أردوغان، ولكن في الحقيقة هو يرغب في استعادة شعبيته داخل تركيا، والسبب الثاني أنه يعتبر شمال سوريا جزء من الإمبراطورية العثمانية القديمة، وأن لتركيا حقوق تاريخية في سوريا.
وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن تركيا نفذت الاعتداء الأول في أغسطس عام 2016، تحت مسمى عملية درع الفرات، واحتلت بعض المناطق في شمال سوريا، وفي شهر يناير عام 2018 كان الاعتداء الثاني والذي حمل اسم عملية "غصن الزيتون"، وتم احتلال مدينة عفرين والتنكيل بسكانها وتحويل هوية المنطقة إلى الهوية التركية.
وتابع الخبير في الشأن التركي، أن مبررات هذه الاعتداءات التي يدعيها أردوغان أن هذه المنطقة يسكنها قوات كردية وهدف العمليات قص أذرع هذه القوات لكي لا تهدد أمن الأتراك، لافتا إلى أن هذه هيي حجج أردوغان، ولكن في الحقيقة هو يرغب في استعادة شعبيته داخل تركيا، والسبب الثاني أنه يعتبر شمال سوريا جزء من الإمبراطورية العثمانية القديمة، وأن لتركيا حقوق تاريخية في سوريا.
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