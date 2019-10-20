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فيديو متداول لعناصر موالية لتركيا تعدم عددًا من الأكراد شمال سوريا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
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فيديو متداول لعناصر موالية لتركيا تعدم عددًا من الأكراد شمال سوريا
الجيش التركي
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نشر الإعلامي عمرو أديب، فيديو متداول لعناصر موالية لتركيا تعدم عددًا من الأكراد شمال سوريا.

وعلق عمر أديب على الفيديو المتداول، عبر برنامجه "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر" قائلًا، "نتحدث عن الفيديو اللي نزلوا قتلوا فيه مواطنين أكراد عزل 11 واحد، على يد الجيش العثمانلي المحمدي، وطبعا مش اسمه المحمدي نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دا موضوع تاني".

وأضاف "أديب"، أن هذه الجرائم كلها في رقبة أردوغان، هذا الرجل انتهى تماما، قتل المدنيين بدم بارد، صورة أردوغان انتهت إلى الأبد، ولا يرى غير ذلك سوى الإخوان المجانين والجزيرة والإعلام الموالي.

وتابع "أديب" أنه قد حفر في الصخر أن أردوغان قاتل، أردوغان مجنون، أردوغان قتل النساء والأطفال.


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