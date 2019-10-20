مرتضي منصور معلقاً علي السوبرالإفريقي: لن نلعب في قطر مهما وإن حدث
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
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السيد علي
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أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سوف يقدم مذكرة احتجاج، اليوم الأحد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك للمطالبة بعدم إقامة بطولة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر ونقله إلى أي دولة أخرى.
وقال مرتضي منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الحدث : "أبلغنا الاتحاد الأفريقي بضرورة إقامة المباراة داخل القارة الأفريقية على ملعب الترجي مثلما كان يحدث أو في الإمارات كما تم إعلان ذلك من قبل".
وأكد منصور خلال حديثه: "لن نلعب في قطر حتى لو كلفنا الأمر الهبوط للدرجة الثانية ولن أقبل بإهانة أي فرد داخل الفريق هناك خاصة وأن الجميع يعلم مدى العداوة بين مصر وقطر".
وواصل منصور: "إشمعنى قطر اللي مصممين إن السوبر يتلعب فيها، يا فاطمة يا سامورا رد فعلي هيبقى قوي، ومش هسكت لو المباراة أقيمت في قطر".
وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "قطر بتحرض على قتل ولادنا كل يوم، إزاي هودي اللاعيبة هناك؟".
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