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موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على إيبار في الدوري الإسباني

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:19 ص
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موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على إيبار في الدوري الإسباني
برشلونة
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق سلافيا براغ التشيكي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.


- موعد مباراة برشلونة القادمة :-

وستقام المباراة بين فريق برشلونة مع فريق سلافيا براغ التشيكي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.


- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة القادمة :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق برشلونة مع فريق سلافيا براغ التشيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.


وكان قد نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز بالأمس على فريق إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إيبورا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.


بينما يحل البارسا في المركز الثاني بمجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد مرور جولتين، حيث نجح في حصد 4 نقاط حتى الآن من تعادل مع فريق بوروسيا دورتموند متصدر الترتيب بنتيجة 0-0، والفوز على فريق إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.
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