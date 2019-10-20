موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة من ريال مايوركا في الليجا
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
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أحمد عصام
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يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على فريق جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء المقبل 22 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
موقف ريال مدريد في المجموعة قبل المباراة القادمة :-
ويحل الفريق الملكي في المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة وهو نفس الرصيد الذي يملكه الفريق التركي في المركز الثالث، بينما يتصدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق انتصارين متتاليين، ويأتي فريق كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويسعى ريال مدريد لتحقيق اولى انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في تركيا أمام جالطة سراي.
ترتيب الدوري الاسباني قبل مباراة ريال مدريد القادمة :-
وتلقى فريق ريال مدريد خسارة مزلة أمام فريق ريال مايوركا بنتيجة هدف نظيف في المباراة الأخيرة له بالليجا قبل مباراة جالطة سراي في دوري الأبطال، وأصبح فريق الريال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب الصدارة في الدوري الإسباني.
- موعد مباراة ريال مدريد القادمة :-
وستقام المباراة بين فريق ريال مدريد مع فريق جالطة سراي التركي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.
- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق جالطة سراي التركي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
موقف ريال مدريد في المجموعة قبل المباراة القادمة :-
ويحل الفريق الملكي في المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة وهو نفس الرصيد الذي يملكه الفريق التركي في المركز الثالث، بينما يتصدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق انتصارين متتاليين، ويأتي فريق كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويسعى ريال مدريد لتحقيق اولى انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في تركيا أمام جالطة سراي.
ترتيب الدوري الاسباني قبل مباراة ريال مدريد القادمة :-
وتلقى فريق ريال مدريد خسارة مزلة أمام فريق ريال مايوركا بنتيجة هدف نظيف في المباراة الأخيرة له بالليجا قبل مباراة جالطة سراي في دوري الأبطال، وأصبح فريق الريال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب الصدارة في الدوري الإسباني.
- موعد مباراة ريال مدريد القادمة :-
وستقام المباراة بين فريق ريال مدريد مع فريق جالطة سراي التركي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.
- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق جالطة سراي التركي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
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