مختار نوح يكشف دور الإخوان في "الالتهاب السحائي"

للشائعات والأكاذيب فيما يخص مرض الالتهاب السحائي، قائلا إن هذا منهج جماعة الجماعة طول عمرها.



ولفت الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن الجماعة تستخدم عناصرها في الترويج للشائعات في الداخل والخارج، وتعتمد في هذا الأمر على أن "الأفهام معطلة" لديهم لأنهم يربونهم على مسألة السمع والطاعة وهذا الأمر يعطل الفهم لدى الشخص الإخواني، ويجعل منه "راديو" يردد الكلام الذي يقال له عن أي شيء دون أن يفكر فيه.



وأشار "نوح"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن الجماعة استخدمت هذه الطريقة مع الأزهر، ومع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتا إلى أن "مبارك كان بيكش منهم" لأنه له أخطاء كثيرة.