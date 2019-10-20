مختار نوح يكشف دور الإخوان في "الالتهاب السحائي"
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:44 ص
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نعيم يوسف
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علق المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، على ترويج جماعة الإخوان المسلمين للشائعات والأكاذيب فيما يخص مرض الالتهاب السحائي، قائلا إن هذا منهج جماعة الجماعة طول عمرها.
وأشار "نوح"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن الجماعة استخدمت هذه الطريقة مع الأزهر، ومع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتا إلى أن "مبارك كان بيكش منهم" لأنه له أخطاء كثيرة.
ولفت الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن الجماعة تستخدم عناصرها في الترويج للشائعات في الداخل والخارج، وتعتمد في هذا الأمر على أن "الأفهام معطلة" لديهم لأنهم يربونهم على مسألة السمع والطاعة وهذا الأمر يعطل الفهم لدى الشخص الإخواني، ويجعل منه "راديو" يردد الكلام الذي يقال له عن أي شيء دون أن يفكر فيه.
ولفت الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن الجماعة تستخدم عناصرها في الترويج للشائعات في الداخل والخارج، وتعتمد في هذا الأمر على أن "الأفهام معطلة" لديهم لأنهم يربونهم على مسألة السمع والطاعة وهذا الأمر يعطل الفهم لدى الشخص الإخواني، ويجعل منه "راديو" يردد الكلام الذي يقال له عن أي شيء دون أن يفكر فيه.
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