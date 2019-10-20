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دومينيك حوراني تعلن وفاة والدها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
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دومينيك حوراني تعلن وفاة والدها
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أعلنت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، وفاة والدها اللبنانية دومينيك حوراني، المؤرخ الدكتور يوسف حوراني
 
ونشرت المطربة فيديو لولدها قبل رحيلة عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام".

دومينيك تعني والدها
وعلقت قائلة "بعد كل عطاءاته للبنان تاريخا وحضارة ورؤية جميلة لبيروت المستقبل: هذي بيروت اللي عم نحلم فيها، كأنو كان حاسس إنو رح يغادرنا اليوم، انتقل الْيَوْمَ إلى رحمته تعالى الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية المرحوم المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني والدي. 

وأضافت: "هيدا الفيديو تصور من نحو ٣ شهور وتوقيت وفاته الْيَوْمَ ؛ هذه مشيئة الله اللي شايف روح الملاك اللي قدم للبلد حياته كلها وأبحاثه ودراساته ومؤلفاته من غير اَي مقابل ؛ بس كرمال بيروت الحلم".

عن حياتها

دومينيك حوراني (7 أغسطس 1985)، عارضة أزياء ومغنية لبنانية، اشتهرت بأغانيها باللهجتين المصرية والسورية، ولها تجارب في التمثيل


ولدت لأسرة لبنانية ولديها أربع اخوة (بنتان وولدان)، عملت بمجال عرض الازياء ثم دخلت مجال الغناء ولديها عدد من الأغاني المصورة فيديو كليب، ومن أشهر أغانيها (الخاشوقة - معقول مش معقول)




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