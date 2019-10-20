رئيس الزمالك: خضت مواجهة المقاولون غصب.. ولو الخطيب "عنتر" ميواجهش الجونة
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:03 ص
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السيد علي
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علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي فوز فريقة اليوم أمام المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري الممتاز، بنتيجة 2-1.
وخرج مرتضى في تصريحات تلفزيونية جديدة عبر فضائية الحدث: "لاعبو الزمالك أدوا مباراة عالمية أمام المقاولون العرب".
وتابع رئيس الأبيض: "لم يستقبل حارس مرمانا محمد عواد أي تسديدة، إذًا الزمالك تسيد المباراة".
وواصل المستشار: "فوزنا بثلاث نقاط مع الاستحواذ والكرة الجميلة لنقفز من المركز السابع للمركز الأول، المباراة كانت عنق زجاجة بالنسبة لنا".
وأكمل منصور: "خرجنا من مشكلة حمدي النقاز ومحمود عبدالرازق شيكابالا وطارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا وفرجاني ساسي هناك تصدير للمشاكل كل يوم لنادي الزمالك، وفي وقت سقوط الأهلي يتم مساندته ليعلو".
وتابع رئيس الزمالك حديثة: "سبب التعادل أمام اف سي مصر بسبب تفكيرنا في مباراة الأهلي وأزمة الاتحاد الإفريقي".
وأوضح مرتضي: "الزمالك فاز بكأس مصر وبطولة إفريقيا لكرة اليد لم يزور الزمالك وزار الأهلي لأنه مرعوب من الاهلي، لا أريد أن أسمع أحد يقول عنه زملكاوي مرة أخرى".
وتطرق للحديث عن أزمة لجنة المسابقات: "حسام الزناتي يقول أنه زملكاوي ولكن يعمل مع نادر شوقي، أي زملكاوي يكون في منصب يكون سبب في خراب الزمالك".
فيما عادل ليوجه رسائل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: "أنت عنتر بن شداد لو لعبت مباراة الجونة سيخسر كل جماهير الأهلي كن رجلًا للنهاية ولا تلعب مباراة الجونة".
وإستطرد : "قولت لن أذهب لمباراة مصر المقاصة ونفذت كلامي أريد منك أن تفعل مثل ما فعلت وتنفذ كلامك".
وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "لو لم يلعب الأهلي والجونة المباراة وفي حالة عدم خصم 3 نقاط لكل فريق سأذهب للعب في دوري "بشالوش"، وأنا خوضت مباراة المقاولون العرب غصب عني وأحترامًا لقرار الأمن".
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