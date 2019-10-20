ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الزمالك: خضت مواجهة المقاولون غصب.. ولو الخطيب "عنتر" ميواجهش الجونة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:03 ص
Advertisements
رئيس الزمالك: خضت مواجهة المقاولون غصب.. ولو الخطيب عنتر ميواجهش الجونة
مرتضي والخطيب
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي فوز فريقة اليوم أمام المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري الممتاز، بنتيجة 2-1. 

وخرج مرتضى في تصريحات تلفزيونية جديدة عبر فضائية الحدث: "لاعبو الزمالك أدوا مباراة عالمية أمام المقاولون العرب".

وتابع رئيس الأبيض: "لم يستقبل حارس مرمانا محمد عواد أي تسديدة، إذًا الزمالك تسيد المباراة".

وواصل المستشار: "فوزنا بثلاث نقاط مع الاستحواذ والكرة الجميلة لنقفز من المركز السابع للمركز الأول، المباراة كانت عنق زجاجة بالنسبة لنا".

وأكمل منصور: "خرجنا من مشكلة حمدي النقاز ومحمود عبدالرازق شيكابالا وطارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا وفرجاني ساسي هناك تصدير للمشاكل كل يوم لنادي الزمالك، وفي وقت سقوط الأهلي يتم مساندته ليعلو".

وتابع رئيس الزمالك حديثة: "سبب التعادل أمام اف سي مصر بسبب تفكيرنا في مباراة الأهلي وأزمة الاتحاد الإفريقي".

وأوضح مرتضي:  "الزمالك فاز بكأس مصر وبطولة إفريقيا لكرة اليد لم يزور الزمالك وزار الأهلي لأنه مرعوب من الاهلي، لا أريد أن أسمع أحد يقول عنه زملكاوي مرة أخرى".

وتطرق للحديث عن أزمة لجنة المسابقات: "حسام الزناتي يقول أنه زملكاوي ولكن يعمل مع نادر شوقي، أي زملكاوي يكون في منصب يكون سبب في خراب  الزمالك".

فيما عادل ليوجه رسائل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: "أنت عنتر بن شداد لو لعبت مباراة الجونة سيخسر كل جماهير الأهلي كن رجلًا للنهاية ولا تلعب مباراة الجونة".

وإستطرد : "قولت لن أذهب لمباراة مصر المقاصة ونفذت كلامي أريد منك أن تفعل مثل ما فعلت وتنفذ كلامك".

وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "لو لم يلعب الأهلي والجونة المباراة وفي حالة عدم خصم 3 نقاط لكل فريق سأذهب للعب في دوري "بشالوش"، وأنا خوضت مباراة المقاولون العرب غصب عني وأحترامًا لقرار الأمن".



Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر مرتضي منصور يرد علي الاهلي اليوم آمن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status