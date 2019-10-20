حسين السيد يفكر فى الخليج عقب تجاهل فايلر
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
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علاء خليف
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يسعي حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بعدما خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
ولم يشارك "مارسيلو" في أي مباراة مع الأهلي رغم قيده في قائمة الفريق المحلية، مما دفعه للتفكير في الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير القادم.
وذكرت تقارير صحفية أن حسين السيد يرغب في خوض تجربة جديدة في الخليج على سبيل الإعارة، حيث يبحث عن عرضًا مناسبًا في الإمارات أو السعودية للانتقال إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم.
وكان ظهير الأهلي قد تلقي بعض العروض المحلية خلال الفترة الحالية، لكنه يرفض الانتقال لأي فريق داخل مصر، ويتمسك بالخروج على سبيل الإعارة لأحد الأندية الخليجية، بعد تجربته السابقة بالدوري السعودي.
يذكر أن حسين السيد قضي الموسم الماضي معارًا لصفوف الاتفاق السعودي وقدم معه عروضًا رائعة، قبل عودته للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي على أمل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي وهو ما لم يحدث.
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