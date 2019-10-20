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لاعب مصري يزين قائمة منتخب فرنسا للشباب للمشاركة في كأس العالم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
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لاعب مصري يزين قائمة منتخب فرنسا للشباب للمشاركة في كأس العالم
هيثم_حسن
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علي ماهر حلمي
 
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تواجد اللاعب المصري الشاب هيثم حسن في قائمة منتخب فرنسا للشباب المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 18 عام المقرر إقامتها هذا الشهر في البرازيل.

ويقدم الفجر الرياضي 5 معلومات عن اللاعب الشاب هيثم حسن:

هو من مواليد 8 فبراير عام 2002 ،يلعب في مركز الجناح الأيمن وخط الوسط ومثل منتخب فرنسا لأقل من 17 سنة و شارك في 5 مباريات و سجل هدفين.

اللاعب الشاب من أب مصري و أم تونسية و يحمل الجنسية الفرنسية وكانت عدة فرق أوروبية تابعته على غرار توتنهام الإنجليزي و برشلونة الاسباني وتقدم فريق واتفورد الإنجليزي بعرض رسمي فاق مليوني يورو لضمه و لكن إدارة فريقه شاتورو الفرنسي رفضت ذلك .
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