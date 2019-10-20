لاعب مصري يزين قائمة منتخب فرنسا للشباب للمشاركة في كأس العالم

تواجد اللاعب المصري الشاب هيثم حسن في قائمة منتخب فرنسا للشباب المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 18 عام المقرر إقامتها هذا الشهر في البرازيل.

هو من مواليد 8 فبراير عام 2002 ،يلعب في مركز الجناح الأيمن وخط الوسط ومثل منتخب فرنسا لأقل من 17 سنة و شارك في 5 مباريات و سجل هدفين.