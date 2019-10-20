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ولي العهد السعودي يجهز عرض ثالث لشراء نادي مانشستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:41 ص
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ولي العهد السعودي يجهز عرض ثالث لشراء نادي مانشستر يونايتد
ولي_العهد
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يسعي ولي  العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتقديم العرض الثالث،  رغم تقدمه عرضين في وقت سابق وتم رفضهما من قِبل المُلاك الحاليين، عائلة جليزر.

وأفادت الصحافة العالمية، منذ عدة أشهر أن ولي العهد السعودي يسعى جاهدًا إلى شراء النادي الإنجليزي وقدم عرضين، حيث وصلت القيمة المالية للعرض الثاني إلى 3 مليار جنيه إسترليني.

ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية  أن الأمير محمد بن سلمان ينوي التقدم بعرض ثالث لشراء مانشستر يونايتد في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها النادي.

وأوضحت أن عائلة جليزر قد تكون مستعدة في الوقت الحالي للاستماع إلى ذلك العرض الجديد خاصة إذا كان جيدًا من الناحية المادية.

وأشارت إلى أن كيفن جليزر، أحد مُلاك مانشستر يونايتد، يرغب في بيع حصته في النادي التي تبلغ 13 % بعد وجود أنباء تشير إلى أن الإدارة تنوي تخفيض الإيرادات لأول مرة منذ سنوات.

وأكدت الصحيفة أن كيفن جليزر وضع حصته، البالغة قيمتها 270 مليون جنيه إسترليني، في بورصة نيويورك للأوراق المالية، في إشارة إلى عزمه الانفصال عن النادين الإنجليزي. 

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