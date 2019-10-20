"يد الداخلية" يفوز على مصر للبترول في الدوري الممتاز ويواصل تصدره

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية الرياضي، تصدره لجدول المجموعة الأولى، بعد فوزه الصعب اليوم على ضيفه فريق مصر للبترول، بنتيجة 27 - 26، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بالصالة المغطاة بالمؤسسة العمالية، ضمن الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز.





الفريق حصد النقطة الـ15 محققا العلامة الكاملة بفوزه الخامس على التوالي، بفارق نقطتين عن فريق الشمس، الذي تلقى هزيمة واحدة من فريق الداخلية الأسبوع الماضي، بينما تجمد رصيد فريق مصر للبترول عند النقطة 9.

صاحب الفوز الأخير والقوي على فريق الشمس، الأسبوع الماضي، والذي ظل متقدما طوال مباراة اليوم، ومسيطرا على مجريات اللقاء، واجه ندا قويا، وأداء كان متوقعا من فريق مصر للبترول الذي سعى بكل قوة، للحصول على ثلاث نقاط مهمة من المتصدر، ليضمن ترتيبًا جيدا له، ولكن خبرات لاعبي الداخلية حسمت اللقاء لصالحهم.





فوز اليوم هو الخامس على التوالي لفريق الداخلية، في انطلاقة متميزة وسط التدعيمات القوية التي شهدها الفريق الموسم الجاري، بعد فوزه على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24 - 20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28 - 20، ثم النصر القاهري، بنتيجة 30 - 24، ثم الشمس بنتيجة 33 - 31.





المجموعة الأولى (مجموعة القاهرة)، تضم أندية الداخلية والشمس واتحاد الشرطة ومدينة نصر والنصر القاهري ومصر للبترول وبنها والتصنيع.





الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، محمد المهداوي مدربا، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.





الفريق يضم كل من: قائد الفريق محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.