ميسي يصدم برشلونة بهذا القرار
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي صدمة قوية لإدارة نادي برشلونة بعدما رفض التوقيع على عقد طويل الأجل مع النادي الكتالوني، للاستمرار معه خلال السنوات القادمة.
وكان نادي برشلونة قد قدم عقدًا مدي الحياة للارجنتيني ليونيل ميسي للاستمرار مع الفريق حتي نهاية مشواره الكروي.
وأكد "ميسي" في تصريحات إعلامية أنه يرغب في الاستمرار مع برشلونة ويريد ختام مسيرته مع النادي الكتالوني، لكنه لا يريد التوقيع على عقد مدي الحياة مع النادي، موضحًا أنه لا يريد أن يرتبط مع النادي بعقد محدد.
وأوضح نجم الأرجنتين أنه يركز في التدريبات والمباريات مع برشلونة لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات، مؤكدًا أنه قد يستمر مع برشلونة حتي نهاية مسيرته الكروية لكن دون أن يرتبط بعقد.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو 2021، وبدأت إدارة النادي الكتالوني الدخول في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده، لتحصينه من إغراءات الأندية الاوروبية التي تريد الحصول على خدماته.
Advertisements
- كريستيانو رونالدو يصدم محمد صلاح بهذا التصريح
- ميسي يصدم محمد صلاح
- ميسي يصدم برشلونة ويهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل
- جوردي ألبا يصدم ميسي بتصريح مثير
- أسطورة البرازيل يصدم ميسي بتصريح ناري
- ميسي يصدم برشلونة
- فان دايك يصدم محمد صلاح بسبب ميسي
- رئيس برشلونة يصدم الجماهير: ميسي سيرحل في هذا الموعد
- ميسي يصدم الجماهير المصرية بشأن محمد صلاح
- ميسي يصدم برشلونة بقرار ناري