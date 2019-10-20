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ميسي يصدم برشلونة بهذا القرار

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
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ميسي يصدم برشلونة بهذا القرار
ميسي
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علاء خليف
 
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وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي صدمة قوية لإدارة نادي برشلونة بعدما رفض التوقيع على عقد طويل الأجل مع النادي الكتالوني، للاستمرار معه خلال السنوات القادمة.

وكان نادي برشلونة قد قدم عقدًا مدي الحياة للارجنتيني ليونيل ميسي للاستمرار مع الفريق حتي نهاية مشواره الكروي.

وأكد "ميسي" في تصريحات إعلامية أنه يرغب في الاستمرار مع برشلونة ويريد ختام مسيرته مع النادي الكتالوني، لكنه لا يريد التوقيع على عقد مدي الحياة مع النادي، موضحًا أنه لا يريد أن يرتبط مع النادي بعقد محدد.

وأوضح نجم الأرجنتين أنه يركز في التدريبات والمباريات مع برشلونة لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات، مؤكدًا أنه قد يستمر مع برشلونة حتي نهاية مسيرته الكروية لكن دون أن يرتبط بعقد.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو 2021، وبدأت إدارة النادي الكتالوني الدخول في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده، لتحصينه من إغراءات الأندية الاوروبية التي تريد الحصول على خدماته.

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