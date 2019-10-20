ميسي يتحدث عن مواجهة فان دايك
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
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علاء خليف
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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني عن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مدافع صلب يصعب تجاوزه في الملعب.
وقال "ميسي" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الاسبانية: " فان دايك يعرف كيف يتحكم في توقيته جيدًا، وينتظر اللحظة المناسبة للإنقضاض على المهاجم".
وأضاف: " فان دايك رغم أنه ضخم البنية وطويل، لكنه سريع ويتمتع بخفة الحركة، وتساعده خطواته الطويلة على التحرك بسرعة، وهو مميز في الهجوم والدفاع، خاصة وأنه يسجل أهداف".
واختتم تصريحاته: " أنا مستمتع في برشلونة وسعيد بالمعيشة في المدينة هنا، ولا أفكر في مغادرة النادي الأفضل بالعالم".
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