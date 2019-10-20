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شاهد.. تناقض صورة القرضاوي الحقيقية وما تروجه عنه جماعة الإخوان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
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شاهد.. تناقض صورة القرضاوي الحقيقية وما تروجه عنه جماعة الإخوان
القرضاوي وتليمة
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نعيم يوسف
 
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عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تقريرًا يرصد التناقض بين الصورة التي يرسخها دعاة جماعة الإخوان المسلمين عن الشيخ يوسف القرضاوي، كداعية وسطي، وبين حقيقته الإرهابية.

وجاء في التقرير الشيخ عصام تليمة، الإخواني الهارب في الخارج متحدثًا عن القرضاوي، وهو يقول إنه عالم جليل امتاز بالوسطية، وليس متشددًا ولا متعصبا، ولكن في المقابل ظهر القرضاوي في فيديو أخر وهو يفتي بأن من تظاهروا ضد محمد مرسي هم "خوارج"، ومن يقول بغيير هذا ليس بعالم –حسب قوله-.

كما زعم "تليمة"، أن القرضاوي نفسه لا يحب الشدة ولا العنف ولا التطرف.

وظهر "القرضاوي" في الفيديو وهو يفتي بقتل معمر القذافي الزعيم الليبي الراحل، ليظهر بوضوح كذب "تليمة" وتناقضاته.

وادعى "تليمة" أن القرضاوي بحكم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين فهو وسطي، ولا يميل إلى العنف، وأدان كل حوادث العنف التي حدثت في جميع أنحاء العالم، ولكن كذب "تليمة" ظهر عندما أكد القرضاوي نفسه في مقطع الفيديو بأنهي فتي بقتل المدنيين والعسكريين الذين يؤيدون السلطة لأنه يعتبرهم ظالمين.

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