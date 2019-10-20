"تعليم كفر الشيخ" توضح تفاصيل واقعة "الطالبة المحبوسة": كنس الفصل مش عيب

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علقت بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على نسيان طالبة وإغلاق المدرسة عليها بعد إنتهاء اليوم الدراسي، قائلة: "الطالبة هيام بعدما خرجت من المدرسة تذكرت أنها نسيت كتاب الدين، فقامت بالرجوع مرة أخرى للفصل للبحث عنه، وبعدما استعادت كتاب الدين، وجدت باب الدور مغلق، فقامت بالنظر من شباك أحد الفصول، وقامت بالنداء على المواطنين لفتح الباب لها".



وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن أحد المواطنين قام بالقفز من السور، وقام بكسر قفل باب الدور، لإخراج الطفلة، لافتة إلى أن البعض يقول إن الطالبة تم نسيانها أثناء قيامها بتنظيف الفصل، معقبة: "حتى لو الطلاب بينظفوا وبيكنسوا الفصل دا مش عيب تربوي".



ولفتت إلى أنها قامت بالذهاب إلى المدرسة المعنية بهذه الأمر، وقامت بالتحقيق في هذه الواقعة، وانتهى التحقيق باستبعاد مدير المدرسة، والمشرف العام لليوم الدراسي، ومشرف الدور.





