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مانشستر سيتي يكشف عن موقفه من رحيل سترلينج

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:08 ص
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مانشستر سيتي يكشف عن موقفه من رحيل سترلينج
سترلينج وبرناردو سيلفا
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كشف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقفه من بيع نجم الفريق رحيم سترلينج وذلك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد العروض الكبرى التي وصلت للاعب في الأيام الأخيرة من أجل ضمه في فترة الإنتقالات الشتوية.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "مترو"، إن مانشستر سيتي سيعلن عن تجديد عقد سترلينج في الأيام المقبلة، من أجل الحفاظ على نجمه من العروض المالية الكبيرة التي تُقدم له من كبار أوروبا.

وقرر مسئولو السيتي بيع رحيم سترلينج لأي نادي في أوروبا بمبلغ مالي لا يقل عن 230 مليون يورو، مما يجعل الأندية الراغبة في ضمه تدرس الأمر مجددا بعد هذا المبلغ الضخم.

وسينتهي عقد سترلينج الحالي مع مانشستر سيتي في صيف موسم 2023 المقبل، ولكن مسئولي السيتي يرغبون في تمديد العقد حتى 2026.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول والذي يملك 24 نقطة.

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