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رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: إتاحة 170 ألف مشروع بتمويل 3.7 مليارا جنيه منذ بداية العام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:46 ص
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رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: إتاحة 170 ألف مشروع بتمويل 3.7 مليارا جنيه منذ بداية العام
الدكتورة نيفين جامع
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كساب أحمد
 
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قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة أنشئت جهاز المشروعات الصغيرة لتنمية هذا القطاع، أيمانًا بان المشروعات هي أفضل وسيلة للقضاء على البطالة، لافتة إلى أن الجهاز حريص على توفير الدعم المالي والغير مالي مثل الدعم الفني والتقني، وتأهيل أصحاب المشروعات على إدارة المشروعات.

وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الجهاز منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر أغسطس قام بتمويل مشروعات بقيمة 3.7 مليار جنيه، وتم اتاحة 170 ألف مشروع بـ300 ألف فرصة عمل، وكل هذه الأرقام حقيقية وموجودة على الأراض، لافتة إلى أن حجم تمويل هذه المشروعات يتراوح ما بين 55 لـ5 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المواد المالية الخاصة بالصندوق متاحة من جهات دولية بقروض طويلة الأجل قد تصل لـ30 عامًا، وتستخدم في تمويل المشروعات الصغيرة.
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