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خالد الغندور مهاجماً مدرب المقاولون: فزنا عليك يا عمدة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
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خالد الغندور مهاجماً مدرب المقاولون: فزنا عليك يا عمدة
خالد الغندور
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السيد علي
 
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أكد الإعلامي خالد الغندور نجم فريق نادي الزمالك الأسابق، أن المقاولون العرب اعتادوا اللعب ضد فريق الأهلي باستهتار، في نفس الوقت الذي يواجهون به الزمالك بحماس وعصبية مبالغ بها.

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا هامًا على نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وواصل الغندور، عبر قناة "الحدث اليوم": "المقاولون لعبت ضد الأهلي في نهاية الموسم الماضي بمنتهى الأريحية وبرود الأعصاب رغم إنها كانت مباراة حاسمة في عمر الدوري، وظهر عماد النحاس في مواجهة الأهلي بمنتهى الهدوء".

وواصل الغندور تصريحاته: "على النقيض تمامًا كان حال المقاولون العرب أمام الزمالك، عصبية زائدة ومبالغ بها طوال المباراة من لاعبي المقاولون، واعتراضات على حكم المباراة في كل كبيرة وصغيرة، رغم إنه مكانش في حالات مؤثرة تستدعي الاعتراض".

وأكمل نجم الزمالك: "عماد النحاس في مباراة النهاردة ظهر عليه العصبية الشديدة والمبالغ بها، على عكس حاله في مباريات الأهلي".

وأضاف الغندور: "عماد النحاس كان عايز يحقق المكسب بأي طريقة عشان يثبت ذاته من ناحية، ويهدي النقاط للأهلي من ناحية أخرى، لأنه واحد من أبناء الأهلي وكان مرشح لتولي منصب بالجهاز الفني هناك".

وأنهي تصريحاته: "لكننا في النهاية فزنا عليك يا عمدة، وعملنا ماتش كبير وأداء رائع، وفريقك ماقدرش يوصل لمرمى الزمالك من الأساس إلا بكورة الهدف، وحصدنا نقاط المباراة منك".

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