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مارسيلو يشرح سبب هزيمة ريال مدريد على يد مايوركا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
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مارسيلو يشرح سبب هزيمة ريال مدريد على يد مايوركا
مارسيلو
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حسام مجدي
 
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شرح البرازيلي مارسيلو ظهير نادي ريال مدريد الإسباني سبب هزيمة فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على يد نادي مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات مارسيلو عن مباراة مايوركا

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "‏إذا فزنا في ثلاث أو أربع مباريات فسيكون الأمر سهلاً وسنصل إلى المباريات بشكل أفضل، عندما تخسر مباراة واحدة يجب أن تقدم المزيد في المرة القادمة. كان يجب أن نفوز اليوم".


وتابع: "نحن دائمًا قلقون حتى عندما نفوز، يجب أن تكون قلقًا وحذر من كل شيء فالدوري الإسباني تغيير كثيرا أيضا وأصبح أكثر صعوبة".


وأضاف: "‏لا أحب الحديث عن الحكام لكن كان علينا تسجيل هدف وهذا كل شيء، لقد حاولنا أن نفعل كل شيء ممكن، لقد سجلوا الهدف في وقت مبكر وهذا ما كلفنا المباراة لكنه ليس عذرًا".


سبب هزيمة ريال مدريد

وأنهى مارسيلو حديثه قائلا: "ريال مدريد كونه فريق يهاجم كثيرً فمن الواضح أن الخط الخلفي يعاني وهذا طبيعي، يجب أن نكون أكثر يقظة للدفاع وللاعبين خلفنا، إذا كان الفريق هجومياً للغاية فسوف نعاني وهذا يحدث في معظم الفرق الهجومية".


نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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