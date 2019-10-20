مصطفى فتحي يستقر على رقم قميصه الجديد

قرر مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ارتداء القميص رقم ١٤ في مباريات الأبيض المقبلة ببطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.





وجاء قرار مصطفى فتحي بعد رحيل أيمن حفني إلى مصر للمقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار يوسف أوباما بالابتعاد عن القميص رقم ١٤.





وظهر مصطفى فتحي في قائمة مباراة الزمالك اليوم أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد.



