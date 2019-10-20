ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسمياً.. أتلتيكو مدريد يعلن غياب فيليكس لفترة طويلة بسبب الإصابة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:42 ص
Advertisements
رسمياً.. أتلتيكو مدريد يعلن غياب فيليكس لفترة طويلة بسبب الإصابة
فيليكس
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت 19 أكتوبر عن نبأ صادم لجماهير الفريق بشأن حجم إصابة جواو فيليكس نجم الفريق وفترة غيابه عن الملاعب.


إصابة فيليكس مع أتلتيكو مدريد

وكان فيليكس قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا.


حجم إصابة فيلكيس وفترة غيابه عن الملاعب

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيان رسمي منذ قليل أن فيليكس خضع لفحوصات طبية وأكدت أنه يعاني من التواء من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الخارجي في الكاحل الأيمن.


ولم يكشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن فترة غياب جواو فيليكس عن الملاعب ولكن كشفت بعض التقارير الصحفية أن فيليكس قد يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قادمة.


نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي أتلتيكو مدريد ونادي فالنسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فيليكس الدوري الاسباني أتليتكو مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status