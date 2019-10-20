رسمياً.. أتلتيكو مدريد يعلن غياب فيليكس لفترة طويلة بسبب الإصابة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت 19 أكتوبر عن نبأ صادم لجماهير الفريق بشأن حجم إصابة جواو فيليكس نجم الفريق وفترة غيابه عن الملاعب.

إصابة فيليكس مع أتلتيكو مدريد

وكان فيليكس قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا.





حجم إصابة فيلكيس وفترة غيابه عن الملاعب

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيان رسمي منذ قليل أن فيليكس خضع لفحوصات طبية وأكدت أنه يعاني من التواء من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الخارجي في الكاحل الأيمن.





ولم يكشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن فترة غياب جواو فيليكس عن الملاعب ولكن كشفت بعض التقارير الصحفية أن فيليكس قد يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قادمة.





نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي أتلتيكو مدريد ونادي فالنسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.