النيابة تبدأ التحقيقات في واقعة حريق فندق الغردقة

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تبدأ نيابة الغردقة، اليوم الأحد، التحقيقات في واقعة اشتعال النيران في إحدى المبانى بفندق بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة مساء السبت مما أدى الي إصابة 17 نزيلا من نزلاء الفندق.



وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة علي حريق فندق الغردقة، وجارى عمليات تبريد الموقع لعدم تجديد النيران مره ثانيه.



وأكد مصدر طبي باصابة 17 نزيلا بحالات اختناق تم اسعاف بعض الحالات بموقع الحريق ونقل البعض لمستشفى الغردقة لاستكمال الاسعافات لهم.





كان اندلع حريق فى إحدى المبانى في فندق سياحي بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وجارى إخماد الحريق.



تلقى العميد حاتم بدور، مدير شرطة النجدة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في إحدى المبانى بفندق بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة المطافي والدفع بعدد من السيارات لموقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.



وأكد مصدر جاري إخلاء جميع من في المبنى والسيطرة على الحريق.