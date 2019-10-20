صراع جديد بين برشلونة وباريس سان جيرمان على موهبة البوندسليجا
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:24 ص
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أحمد عصام
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دخل فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في صراع جديد خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التعاقد مع موهبة الدوري الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت تقارير فرنسية حسب موقع Le sport 10، إن باريس سان جيرمان يتنافس مع فريق برشلونة على ضم كاي هافرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن الألماني وصاحب العشرين عام.
وبدأ فريق برشلونة في التفاوض مع مسئولي الفريق الألماني خلال الفترة الماضية قبل أن يدخل باريس سان جيرمان في الصفقة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بعد كثرة الإصابات التي تعرض لها نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.
وتابع مسئولو فريق باريس سان جيرمان المباراة الودية الماضية بين منتخب المانيا والارجنتين من أجل مشاهدة اللاعب الشاب الألماني على أرضية الملعب للوقوف بشكل نهائي على ضم اللاعب وبدأ التفاوض مع بايرن ليفركوزن.
وتصل القيمة المالية لكاي هافرتز إلى 100 مليون يورو، حيث سينتهي عقده مع بايرن ليفركوزن في صيف موسم 2021.
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