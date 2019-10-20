مي كساب تشعل حماس جمهورها بــ"بساطة" (فيديو)

كساب تشعل حماس جمهورها



سأل الجمهور مي، عن طريقة الحصول على الأغنية كاملة فـأجابتهم بأنها لم تطرح بعد.





ردود الأفعال حول الأغنية

لكن ردود الأفعال على الفيديو جاءت لصالح الأغنية التى تدعوا لعيش الحياة ببساطة حتى أن الفيديو كليب جاء بألوان زاهية جعلت البعض يصفه بالمبهج.





دويتوهات مي كساب

وببساطة ليس أول دويتو لمى، فقد عرفت مى لدى الجمهور من خلال دويتو غمض عينك مع الفنان التونسى صابر الرباعي، و هكذا يصبح تعاونها مع غنام ليس التعاون الأول بين مى و أحد فنانى منطقة المغرب العربى.





مسيرتها الفنية

وتعد مى واحدة من الفنانات التى جمعت بين الغناء والتمثيل و نجحت فيهما فى صاحبة صوت جميل و موهبة تمثيلية جيدة لذلك تعدد أعمالها الفنية ما بين أغنيات و تترات مسلسلات مثلا فى بعضها وأفلام نتذكر منها بون سواريه و بلطجية العايمة و الفرح.





والكثير من المسلسلات منها المطلقات الذى غنت تتره و سرايا عابدين، و على مستوى حياتها الشخصية فتنتظر كساب مولودها الجديد حيث صرحت فى برنامج معكم مع الاعلامية منى الشاذلي أنها فى شهرها التاسع و أوشكت على الولاده.



