نجم برشلونة يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة إيبار
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
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أحمد عصام
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تعرض نجم فريق برشلونة لإصابة خطيرة في مباراة فريقه ضد فريق إيبار في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.
ونجح فريق برشلونة في تحقيق فوزا كبيرا على فريق إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إيبورا.
وأشارت تقارير إسبانية إن سيرجي روبرتو قد تعرض لإصابة قوية خلال المباراة والتي استُبدل عن أثرها في اللقاء ودخل بديلا له البرتغالي نيلسون سيميدو في بداية الشوط الثاني.
وتعد إصابة روبرتو في الركبة مما أثار الزعر داخل الطاقم الفني لفريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي.
وسيخضع لاعب البارسا لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على حجم للإصابة ومدة غياب روبرتو عن الملاعب قبل مباراة البارسا ضد فريق سلافيا براج يوم الأربعاء القادم.
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