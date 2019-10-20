اسعار الدولار اليوم الأحد 20-10-2019
سجلت اسعار الدولار اليوم الأحد 20-10-2019،
استقرار، بعدما حققت ترجعات بقيمة 4 قروش الأسبوع الماضي وسط تأكيدات من محافظ
البنك المركزي على امتلاك مصر احتياطات قوية من الدولار الامريكي.
اسعار الدولار اليوم الاحد بالبنوك :
وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 20-10-2019 بعدما خسر 4 قروش الاسبوع الماضي في البنك المركزي نحو 16.20 للشراء و 16.30 للبيع في البنك العقاري المصري، وبلغ سعرة في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.19 جنيه للشراء و 16.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك المشرق 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع، وبلغ سعرة في بنك عودة نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع وهي نفس الاسعار في بنك مصر والبنك الاهلي وبنك قناة السويس وبنك كريدي اجريكول وبنك بلوم وبنك القاهر
طارق عامر مصر تخطت ازمة نقص العملة :
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الجمعة، علي أن مصر تخطت
أزمة نقض العملة الصعبة التى كانت تمر بها قبل نوفمبر 2016 بفضل الاصلاحات
الاقتصادية.
وقال عامر ، خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولي فى واشنطن "
إننا تخطينا الآن مشكلة العملة، ولدينا الآن نظام مصرفى قوى ومرن يتمتع بسيولة
جيدة، ولدينا قسم تنظيمى وإشرافى، ولدينا قانون سيجلب المزيد من الحوكمة إلى
النظام المصرفى والبنك المركزى ونظام جديد للترخيص ونظام جديد لحماية
المستهلك".
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أسباب تراجع سعر الدولار:
وأكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي على أن ما تسبب في
تراجع سعر الدولار خلال 2019 وفرة المعروض منه بعد تحسن إيرادات السياحة وتحويلات
المصريون بالخارج، بجانب تراجع الطلب علية بعد استبدال العديد من السلع المستوردة
بسلع محلية الصنع.
ومن جانبه كشف صندوق النقد الدولى أن الدولار تراجع بنسبة 8% منذ
بداية عام 2019 حتي الأن مقابل الجنيه
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