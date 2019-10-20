عرض توابيت "خبيئة العساسيف" في المتحف الكبير

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أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عرض توابيت "خبيئة العساسيف"، المكتشفة مؤخرا في المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أنه تم الكشف عن هذه التوابيت ببعثة مصرية خالصو.



وأوضح "وزيري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإعلام الدولي اهتم بالاكتشاف الأثري الجديد عن الإعلام المصري، مشيرًا إلى أن جهات هامة في أوروبا وأمريكا تحدثت مع مصر بشأن الاكتشاف الجديد.



وأشار إلى أن المصري القديم قام بتصميم التابوت وكأنه مقبرة، وكل النصوص المتواجدة عليه من كتاب الموتى والحياة في العالم الآخر"، موضحا أن النقوش على التوابيت عوضت المصري القديم عن النقوش التي كان من المفترض أن تكون موجودة على المقبرة.



ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بأن التوابيت بحالة جيد والنمل الأبيض لم يمس التوابيت؛ بسبب المواد الحافظة الموجودة عليها، لافتا إلى أن كشف خبيئة العساسيف بالأقصر، يعد أول كشف لخبيئة بأياد مصرية منذ 100 عام.

