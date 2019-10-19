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زعيم التيار الصدري يصدر بيانا بشأن تظاهرات الـ 25 من أكتوبر الجاري

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:43 م
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زعيم التيار الصدري يصدر بيانا بشأن تظاهرات الـ 25 من أكتوبر الجاري
مقتدى الصدر
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وكالات
 
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أصدر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، مساء اليوم السبت، بياناً حول التظاهرات المزمع اندلاعها في الـ 25 من الشهر الحالي.

وأكد زعيم التيار الصدري على أن كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي، وذلك بحسب قناة "السومرية".

وقال الصدر في بيان: "أيها الثائرون.. لعلكم عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في الخامس والعشرين من الشهر الميلادي، وهذا حق من حقوقكم لكني أريد أن أطلعكم على ما يجري خلف الستار"، مضيفاً أن "كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي"، مشدداً بالقول "كلهم يحاولون تدارك أمرهم.. لكن لم ولن يستطيعوا فقد فات الأوان".

ولفت الصدر إلى أن "كلهم يريدون أن يقوموا ببعض المغريات لاسكاتكم، كالتعيينات والرواتب وما شاكل ذلك، وكلهم قد جهزوا أنفسهم لاسوأ السيناريوهات وكلهم اجتمعوا على ايجاد حلول، ولكن لن يكون هناك حل"، لافتاً إلى أن "الحكومة عاجزة تماماً عن إصلاح ما فسُد فما بُني على الخطأ يتهاوى".

وتابع الصدر: كلهم علموا أنهم سلموا أنفسهم لمن هم خارج الحدود وأنهم سوف لن يستطيعوا اصدار اي قرار من دون موافقاتهم.. كل حسب توجهاته، وكلهم أيقن أن العراق صار ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية، وكلهم أذعنوا أن أغلبية الشعب لا تريدهم خصوصاً بعد أن أضافت ثورة الأكفان رونقا جديداً.

وأكد زعيم التيار الصدري على أنه "لذا صاروا يلجؤون الى المكر والدهاء فينعتونكم بالسفهاء، إلا أنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، وينعتونكم بالمندسين والمدعومين من خارج الحدود وكل ملاذاتهم وملذاتهم من خارج الحدود، وينعتونكم بالبعثية والخيانة مع المحتل ونحن وأياكم سنصدح كما صدحت حناجرنا بكلا كلا يا بعثي كلا كلا أمريكا، واليوم يشيعون أنكم ستحملون السلاح ولا أظنكم ستفعلون فأنتم غير متعطشين للدماء".

وحذر الصدر بالقول "يا جيش العراق هذا شعبكم فما هم بدواعش ولا احتلال فإياكم أن توجهوا سلاحكم ضد أبنائكم وأخوتكم، وإياكم أن تملئوا السجون بهم بل السجون للفاسد والإرهاب وإياكم أن تحاكموا الثائر وتتركوا الفاسد والجائر".

كما نوه الصدر بالقول: أيها الجيران، اتركوا الشعب يقرر مصيره، فإذا قرر الشعب فعلى الجميع الإصغاء للصوت الهادر، وإن سكت الشعب فعليكم السكوت".

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