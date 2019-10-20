إيمان العاصي تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
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اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة إيمان العاصي مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة والتقطتها أثناء حضورها أحدي حفلات الزفاف.
وارتدت الإطلالة بارتداء فستان ذات ألوان متعددة، ومكشوف من الأكتاف، كما ارتدت حلقًا دائري الشكل ومميز تماشي ما ألوان الفستان، وتصفيف الشعر جاء قصير وناعم ومنسدل، وذو لون ذهبي غامق، والمكياج جاء بسيط وأظهر إطلالتها بشكل جميل.
مسلسل (نصيبي وقسمتك)
يذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت مؤخرًا في الحزء الثالث من مسلسل (نصيبي وقسمتك) وظهرت في حكاية "كله بالحب"، وقدمت شخصية سلمي وهي فتاة تعرض والدها للنصب وأخذ نصيبه في فندق كبير بالإسكندرية، حيث نصب عليه أحد أصدقائه وقام بتزوير أوراق وسرقة العقد الذي يثبت حقه في الفندق.
وتتوالي الأحداث وتحاول ابنته التي تجسد شخصيتها إيمان العاصي، بمحاولة إرجاع حق أبيها، وتذهب للفندق كأنها فتاة تعمل كتابة أفلام ومسلسلات، وتختار علم "التخاطر" لتسخير بعض الأشخاص لنساعدتعا في خطتها بإرجاع حق أبيها.
قصة "كله بالحب" من بطولة إيمان العاصي، شريف سلامة، سارة نخلة، هاجر أحمد، محمد عبدالعاطي، إبراهيم ظريف، مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن إخراج محمد جمعة.
مسلسل (خط بالايد)
وتتوالي الأحداث وتحاول ابنته التي تجسد شخصيتها إيمان العاصي، بمحاولة إرجاع حق أبيها، وتذهب للفندق كأنها فتاة تعمل كتابة أفلام ومسلسلات، وتختار علم "التخاطر" لتسخير بعض الأشخاص لنساعدتعا في خطتها بإرجاع حق أبيها.
قصة "كله بالحب" من بطولة إيمان العاصي، شريف سلامة، سارة نخلة، هاجر أحمد، محمد عبدالعاطي، إبراهيم ظريف، مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن إخراج محمد جمعة.
مسلسل (خط بالايد)
جدير بالذكر أن الفنانة إيمان العاصي تستعد هذه الفترة للبدء في تصوير أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل (خط بالايد)، مع المخرجية شيرين عادل التي تخرج العمل.
كما تجسد إيمان شخصية مختلفة ذات أبعاد درامية هامة بالمسلسل بمشاركة البطولة مع الفنان أحمد رزق، حيث ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات ذات ال45 حلقة، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن تأليف السيناريست هالة الزغندي.
يشارك في بطولة مسلسل "خط بالايد" كلاً من النجوم سوسن بدر، أحمد رزق، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين.
كما تجسد إيمان شخصية مختلفة ذات أبعاد درامية هامة بالمسلسل بمشاركة البطولة مع الفنان أحمد رزق، حيث ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات ذات ال45 حلقة، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن تأليف السيناريست هالة الزغندي.
يشارك في بطولة مسلسل "خط بالايد" كلاً من النجوم سوسن بدر، أحمد رزق، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين.
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