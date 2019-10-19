أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الفرق ويختار البديل و230 مليون يورو تحسم صفقة القرن للريال ونجم الفريق يحدد شرطه للبقاء

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 19 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حسم الإسباني إيسكو نجم الفريق مصيره مع الفريق في الصيف المقبل وخسارة الملكي من ريال مايوركا وتخليه عن صدارة الليجا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- صراع إنجليزي إيطالي على نجم ريال مدريد واللاعب يحسم مصيره

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكدت شبكة El Confidencial الإسبانية أن العديد من الأندية تسعى الحصول على خدمات النجم الإسباني في الفترة المقبلة في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة على رأسها تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين بالإضافة الى يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن إيسكو لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل كما أنه حريص جداً على الفوز مع ريال مدريد بالبطولات والألقاب.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن إيسكو قد يفكر في الرحيل عن الملكي ولكن في نهاية الموسم الحالي وخاصة في حال لم يتغير وضعه الحالي مع الميرينجي.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية مطلع هذا الشهر أن نادي ريال مدريد يسعى للحصول على توقيع واحد من نجوم نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وهذا في الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون رحيل واحد من نجوم ريال مدريد عن صفوف النادي وهو الدولي الإسباني إيسكو.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية في تقرير لها حول هذه الصفقة أن ريال مدريد سوف يسعي للحصول على توقيع اللاعب سوسو في صفقة تبادلية مع ميلان ينتقل من خلالها سوسو إلى ريال مدريد في حين يذهب إيسكو إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد علم من بعض أصدقاءه أن سوسو لاعب ميلان الحالي وليفربول السابق غير راضي عن مستوى فريق ميلان في الوقت الحالي وينتظر فقط الفرصة المثالية للرحيل عن صفوف الفريق.

يذكر أن لاعب ميلان سوسو كان مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية في الصيف الماضي ولكن اللاعب قد أصر على إستكمال مسيرته مع الفريق خاصة مع رحيل المدرب السابق جاتوزو ووصل المدرب الجديد للنادي الإيطالي ماركو جيامباولو والذي أعن عن تمسكه الشديد باللاعب ولكن يبدو أن المستوى الذي يقدمه ميلان في الوقت الحالي وعدم نجاحه في تقديم أي مستويات تبشر بالخير حتى الآن ومنذ بداية الموسم قد يدفع سوسو إلى الإنتقال نحو قلعة سنتياجو برنابيو في الشتاء القادم.





- أزمة تواجه ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة بشأن التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوبة المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن فريق يوفنتوس يتحدى ريال مدريد في صفقة بوجبا ومازال يرغب الفريق الإيطالي في استرجاع بوجبا في الشتاء القادم، وأصبح الفريق مستعد لدفع مبلغ كبير لضمه.

وقرر مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي الدخول بقوة في صفقة بوجبا، خاصة وأن اللاعب الفرنسي لا يمانع العودة إلى تورينو مرة أخرى لإرتداء قميص اليوفي.

والتقطت الكاميرات صورة تجمع بوجبا مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في الأيام الماضية خلال التوقف الدولي للمنتخبات في دبي، وكان قد قال الثنائي أن هذة المقابلة كانت بالصدفة وغير مرتب لها.

يذكر أن زين الدين زيدان قد أوضح لمسئولي ريال مدريد ضرورة ضم بوجبا لتدعيم خط الوسط في الفريق الأبيض.





- موهبة ريال مدريد يصدم منتخب بلاده ويرحب بقميص إسبانيا

اقترب نجم ريال مدريد الشاب من التخلى عن منتخب بلاده، من أجل المشاركة مع منتخب إسبانيا .

نجم ريال مدريد الشاب يتخلى عن بلاده لصالح إسبانيا

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن هناك المزيد من الأخبار التي تتعلق بالمنتخب الإسباني، بعدما ظهر بقميصه أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب للمرة الأولى، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أنسو فاتي قد تمكن من الحصول على الجنسية الإسبانية، ليحق له المشاركة بقميص المنتخب الإسباني، ويشارك لمدة 12 دقيقة مع منتخب لويس دي لا فوينتي .

وكشفت الصحيفة الإسبانية المذكورة أعلاه، أن هناك أخبار أخرى تتعلق بإمكانية اختبار رودريجو جوسنجم لاعب ريال مدريد الشاب ليحصل على الجنسية الإسبانية ويشارك بقميص اللاروخا، بدلًا من المنتخب البرازيلي .

نجم ريال مدريد يزيد جراح البرازيل ضد إسبانيا

وأشارت، أن نجم ريال مدريد الشاب لن يكون الأول في اتخاذ هذا القرار، حيث سبقه كلًا من ماركوس سينا ودييجو كوستا وجابريل باوليستا في التخلي عن البرازيل لصالح إسبانيا .

وأنهت دون بالون ، أن رودريجو جوس نجم ريال مدريد ليس الوحيد المرشح للجنسية الإسبانية، حيث ان مواطنه الشاب فينيسيوس جونيور كان أحد المرشحين، إلا أن مشاركته الأولى رفقة منتخب البرازيل خلال أسبوع الفيفا الأخير عرقل إمكانية إرتدائه لقميص اللاروخا





- مانشستر سيتي يحدد 230 مليون يورو لبيع نجمه.. وريال مدريد في الصورة

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط الهجوم خلال المواسم القادمة بلاعب إنجلترا الشاب ومانشستر سيتي، مما جعل إدارة الفريق الإنجليزي تسعي لتمديد التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لقطع الطريق على ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن مانشستر سيتى يسعي لتجديد التعاقد مع نجمه الإنجليزي الشاب رحيم ستيرلينج خلال الفترة القادمة لقطع الطريق عن ريال مدريد الذي يسعي للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي ستقدم على اللاعب صاحب الـ24 عاماً عقد جديد خلال الفترة القادمة , وذلك في ظل رغبة النادي بالحفاظ عليه لفترة طويلة خاصة وانه أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

مانشستر سيتي يحدد سعر ستيرلينج

وحدد مانشستر سيتي سعر اللاعب رحيم ستيرلينج للأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وهو 230 مليون يورو وهو ما يجعل الفرق الراغبة في ضم اللاعب تنسحب من الصفقة بسبب المغالاة من السيتي في بيع اللاعب.

ويعد رحبم ستيرلينج أحد نجوم الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية رفقة مانشستر سيتي، وكان اللاعب قد جدد تعاقده منذ فترة مع الفريق حتي عام 2023، وسجل اللاعب هذا الموسم 6 أهداف في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

وتوج ستيرلينج مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسميبن الماضيين وأصبح يشارك بشكل أساسي مع الفريق، وتوج أيضاً بكل البطولات المحلية مع السيتي.

ويذكر أن مانشستر سيتى يحتل وصافة البريميرليج هذا الموسم خلف ليفربول المتصدر بعد 9 جولات من بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





- نجم ريال مدريد يحدد شرط وحيد للرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نجم ريال مدريد في البقاء في صفوف الفريق والعودة للمشاركة أساسياً مرة أخري تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد، بعد الإبتعاد خلال الفترة الماضية عن صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "كونفندسيال" الإسبانية اليوم إن فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد مشف عن رغبته لإدارة المرينجي وهي البقاء في صفوف الفريق وعدم الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة ورغبته في العودة للمشاركة بشكل أساسي من جديد تحت قيادة زين الدين زيدان.

- نجم ريال مدريد يرفض عروض من يوفنتوس وتشيلسي وتوتنهام

ورفض فرانشيسكو إيسكو العديد من العروض لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من أجل البقاء في صفوف المرينجي ويعد أبرز العروض من توتنهامهوتسيبير الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالى وتشيلسي الإنجليزي الذي يرغبوا في ضمه خلال الفارة القادمة، ويعد الشرط الجزائي في عقد اللاعب الإسباني 700 مليون يورو مما يجعل خروج اللاعب من مدريد مستحيل دون موافقة إدارة النادي.





نجم مدريد يحدد شرط وحيد للرحيل عن مدريد

وحدد فرانشيسكو إيسكو يناير المقبل كموعد للرحيل عن صفوف ريال مدريد في حال عدم العودة خلال الفترة القادمة للمشاركة أساسياً مع الفريق، لرغبته في خوض منافسات يورو 2020 مع المنتخب الإسبانى، ويعد ذلك هو السبب الوحيد الذي يجعل اللاعب يفكر في الرحيل عن صفزف المرينجي.

وعانى إيسكو خلال الفترة الماضية منوقلة المشاركة تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بسبب الإصابات التي عانى منها اللاعب بجانب تألق عدد من اللاعبين مثل لوكا مودريش وخاميس رودريجيز مما جعل مشاركات اللاعب صعبة مع الفريق.





- برشلونة يقهر ريال مدريد عقب تأجيل الكلاسيكو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الكلاسيكو، والتي كان من المقرر لها أن تجمع برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب كامب نو، السبت الموافق 26 أكتوبر .

برشلونة يصدم ريال مدريد عقب تأجيل الكلاسيكو

وأشارت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن فوز برشلونة ضد إيبار بثلاثية نظيفة، خلال مباراة اليوم سبب صدمة داخل كتيبة ريال مدريد .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فوز برشلونة ضد إيبار، مكن النادي الكتالوني من تصدر واعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بصورة مؤقتة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، ليزيح غريمه التاريخي ريال مدريد من على عرشه في الصدارة خلال الجولات الخمسة الأخيرة .

برشلونة يخطف الصدارة ويزيد الخناق على ريال مدريد

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن فوز برشلونة ضد إيبار رفعه إلى النقطة 19، ليتفوق على غريمه التقليدي بنقطة وحيدة في صراع تصدر الترتيب.

وأنهت، أن برشلونة ظهر بصورة هي الأفضل له خلال الموسم الحالي، عقب قرار تأجيل مباراة الكلاسيكو، ليواصل الضغط على ريال مدريد، قبل مباراته المرتقبة مساء اليوم ضد ريال مايوركا .

وكان برشلونة قد تمكن من الفوز على إيبار بثلاثية دون رد، بتوقيع الثلاثي الهجومي أنطوان جريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز .

علمًا بأن ريال مدريد سيحل ضيفًا ثقيلًا على ريال مايوركا في التاسعة مساًء، من أجل محاولة استرداد عرشه وتصدر جدول الترتيب .





- مفاجأة.. زيدان يطرد نجم ريال مدريد ويحدد البديل

قرر الفرنسي زين الدين زيدان طرد نجم ريال مدريد من الفريق، وحدد اسم البديل للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

نجم ريال مدريد يثير استياء زيدان

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن زين الدين زيدان المدير الفني ونجم ريال مدريد السابق، يبحث بوتيرة ثابتة عن كيفية استعادة كل لاعب في الفريق لمستواه المعهود خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الظهور بصورة مغايرة للموسم الصفري الماضي .

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان حدد مشكلة ريال مدريد الأساسية، حيث أن مستوى خط دفاع الفريق أثار استيائه وقلقه خصوصًا مع اقتراب الدخول للمنعطف الأقوى من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن المدافع الفرنسي رفائيل فاران نجم ريال مدريد يمثل علامة استفهام كبيرة لدى زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، وذلك بعدما فشل نجم ريال مدريد من استعادة مستواه خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا منذ كأس العالم الأخير في روسيا .

زيدان يقرر رحيل نجم ريال مدريد ويحدد بديله

وأردفت، أن زيدان قرر رحيل فاران نجم ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعدما أصبح ثغرة واضحة في دفاعات الفريق، وفشله في استعادة مستواه المعهود .

وتابعت دون بالون، أن إدارة الميرنجي له خطط بالفعل لدعم زيدان خلال الفترة المقبلة، وأن بيريز يوافق زيدان رأيه في مسألة رحيل نجم ريال مدريد.

وأنهت، أن رحيل فاران نجم ريال مدريد سيتم بصورة كبيرة، حال التعاقد مع كاليدو كوليبالي نجم صفوف نابولي الإيطالي، والذي سيجد الريال صعوبة لضمه من زعيم الجنوب، وسط صراغ شرس من مانشستر سيتي للحصول على خدماته .





- نجم ريال مدريد يطلب الرحيل ويعلن وجهته المقبلة

طلب نجم ريال مدريد الإسباني الرحيل بشكل نهائي عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما حدد وجهته المقبلة

نجم ريال مدريد يقرر البقاء مع آرسنال

وأوضحت صحيفة دون بالون، أن الإسباني داني سيبايوس نجم ريال مدريد المعار إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، يرغب في الرحيل عن ريال مدريد نهائيًا والبقاء رفقة الجانرز بصورة نهائية .

وكشقت الصحيفة الإسبانية، عن وجود جلسة سرية جمعت نجم ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، خلال فترة التوقف الدولي، من أجل تحديد مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

آرسنال يجهز عرضًا لضم نجم ريال مدريد نهائيًا

وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن داني سيبايوس نجم ريال مدريد طلب من بيريز الموافقة على رحيله إلى آرسنال بصورة نهائية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، معربًا عن امله في توصل كلا الناديين إلى اتفاق حول انهاء الصفقة .

وأنهت، أن إدارة آسنال تجهز عرضًا لضم نجم ريال مدريد بصورة نهائية مقابل 35 مليون يورو، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ريال مدريد يتوعد مايوركا لاعتلاء صدارة الليجا

وعلى صعيد أخر، يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا .

ويأمل ريال مدريد في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث، من أجل العودة من جديد إلى قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعدما خطف برشلونة الصدارة مؤقتًا عقب فوزه ظهر اليوم على إيبار بثلاثية دون رد .





- أزمة اقتصادية تقرب نجم مانشستر يونايتد من ريال مدريد

اقترب نجم مانستر يونايتد الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

مانشستر يونايتد يتفوق على ريال مدريد وبرشلون

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن مانشستر يونايتد بدأ يتعرض لعدة أزمات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما كان النادي الإنجليزي هو الأغني في العالم خلال تسعينات القرن الماضي، حيث كان نموذجًا خياليًا للعمل التجاري والتسويقي، وهو السببت الذي دومًا ما كان تزداد من خلاله موارد النادي المادية

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن نجاح مانشستر يونايتد على المستوى التجاري والتسويقي جعله الأغنى في العالم خلال الفترة الماضية، متفوقًا على العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، رغم تفوقهما رياضيًا.

أزمة جديدة في مانشستر يونايتد تعجل برحيل بوجبا

وكشفت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن هناك أزمة اقتصادية ستضرب مانشستر يونايدت خلال الفترة الراهنة، وذلك بعدما قررت العديد من العلامات التجارية والرعاة وعلى رأسهم أديداس الراعي الرسمي للفريق تقليل نسبة الفوائد المادية التي يحصل عليها النادي، بعدما أصبح الفريق خارج بطولة دوري أبطال أوروبا، ليكون من المتوقع خسارة نحو 10% من الإيرادات المادية خلال الموسم الحالي .

وأنهت، أنه في ظل هذا السيناريو، يقترب مانشستر يونايتد من الرضوخ أمام ريال مدريد ورفع الراية البيضاء أمام رحيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، وبسعر أقل عن الموسم الماضي .





- أرسنال يستهدف ضم نجم ريال مدريد بشكل نهائي وعقبة وحيده تقف أمام الصفقة

يبذل نادي أرسنال جهود كبيرة الفترة الحالية لضم نجم نادي ريال مدريد بشكل نهائي لصفوف الفريق ولكن هناك عقبة واحده تعطل الصفقة.

أرسنال يرغب في ضم سيبايوس بشكل نهائي

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي أرسنال يرغب في ضم الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط الفريق والمعار من صفوف نادي ريال مدريد بشكل نهائي.

يذكر أن سيبايوس كان قد انضم لصفوف نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة ولكن ظهرت رغبة لدى الجانرز في ضمه بشكل نهائي بسبب مستواه الرائع الذي ظهر به.

اجتماع بين بيريز وسيبايوس

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد كان هناك اجتماع بين فلورنتينو ببريز رئيس نادي ريال مدريد وسيبايوس الأسبوع الماصي ليخبره اللاعب بأنه يرغب في البقاء مع أرسنال.

عقبة وحيده تقف أمام أرسنال

وكشفت الصحيفة أن هناك عقبة وحيده تقف أمام أرسنال وهي أن نادي ريال مدريد كان قد تعاقد مع سيبايوس مقابل 14 مليون يورو ولن يوافق ببيعه بأقل من أربعة أضعاف هذا المبلغ أي 49 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن نادي أرسنال غير مستعد لدفع هذا المبلغ ولكنهم مقتنعين أن مبلغ 35 مليون يورو سيكون مقنع لريال مدريد للتخلي عن اللاعب.

مشاركات سيبايوس مع أرسنال

وقد شارك داني سيبايوس في 13 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.





- ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

استطاع فريق مايوركا أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على نظيره ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد مايوركا إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإسباني عقب مباراة ريال مدريد ومايوركا

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباراة ريال مدريد ومايوركا كالآتي:

1- برشلونة: 19 نقطة.

2- ريال مدريد: 18 نقطة.

3- غرناطه: 17 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة.

5- ريال سوسييداد: 13 نقطة.

6- خيتافي: 13 نقطة

7- فالنسيا: 13 نقطة.

8- إشبيلية: 13 نقطة.

9- أتلتيك بلباو: 12 نقطة.

10- فياريال: 11 نقطة.

11- ليفانتي: 11 نقطة

12- أوساسونا: 11 نقطة.

13- بلد الوليد: 10 نقاط.

14- مايوركا: 10 نقاط.

15- إيبار: 9 نقاط.

16- سيلتا فيجو: 9 نقاط.

17- ريال بيتيس: 9 نقاط.

18- ألافيس: 8 نقاط

19- إسبانيول: 5 نقاط

20- ليجانيس: نقطتين.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني سيواجه غلطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في تركيا.



