الحماية المدنية تسيطر على حريق فندق الغردقة

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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق فندق الغردقة، وجارٍ عمليات تبريد الموقع لعدم تجديد النيران مرة ثانية.



وأكد مصدر طبي وجود بعض الإصابات بحالات اختناق وتم التعامل َمع البعض منهم في موقع الحادث ونقل البعض لمستشفى الغردقة لاستكمال الاسعافات لهم.



كان اندلع حريق فى إحدى المبانى في فندق سياحي بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وجارى إخماد الحريق.



تلقى العميد حاتم بدور، مدير شرطة النجدة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في إحدى المبانى بفندق بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة المطافي والدفع بعدد من السيارات لموقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.



وأكد مصدر أنه جارٍ إخلاء جميع من في المبنى والسيطرة على الحريق.