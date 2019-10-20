خبير بالشأن التركي يشكف رقما ضخما تكلفة المنطقة الآمنة في شمال سوريا

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قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بالشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام باحتلال شمال سوريا، من أجل الهروب من الهزائم الانتخابية التي لحقت بها في عدة مناطق، خاصة بلدية اسطانبول، خلاف ارتفاع نسبة الدين الخارجي، وانخفاض قيمة الليرة التركية لأكثر من الثلث.



وتابع "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامية أيامن الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن تكلفة المنطقة الآمنة التي يسعى الرئيس التركي لإعدادها في شمال سوريا تقدر بـ150 مليار دولار، ويتصور الرئيس التركي جلب هذه الأموال من الدول المانحة، تجنبًا من دخول اللاجئين السوريين إلى أوروبا.



ولفت إلى أن تركيا تسعى لكي يكون لها قول رئيسي في أي تسوية سياسية للأزمة السورية، خاصة أن اللجنة الدستورية المعنية بتحديد شكل الدولة السورية تجتمع الآن في دمشق،، مضيفًا أن العملية العسكرية التركية، لم يكن لتحدث إلا بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

