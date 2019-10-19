عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الزمالك

تعرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة بشد في العضلة الخلفية، على هامش مباراة الابيض والمقاولون العرب في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.





ويخضع اللاعب لبعض الفحوصات والاشاعات خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.



