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عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الزمالك

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:35 م
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عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الزمالك
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أحمد السيد
 
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تعرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة بشد في العضلة الخلفية، على هامش مباراة الابيض والمقاولون العرب في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.


ويخضع اللاعب لبعض الفحوصات والاشاعات خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.


ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مباراة الزمالك المقبلة امام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم ٢٤ أكتوبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام.


وغادر اللاعب المباراة بعد تعرضه للإصابة، ليحل بدلا منه المغربي أشرف بن شرقي غي الدقيقة ٧٨.


ونجح الزمالك في الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.


وسجل أهداف الزمالك التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الخامسة عشر ، وأضاف الهدف الثاني احمد سيد زيزو في الدقيقة الرابعة والثلاثين، بينما احرز هدف المقاولون العرب الوحيد اللاعب محمد سالم الثانية عشر من عمر المباراة.


وبهذه النتيجة يحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، برصيد ١٠ نقاط، بعد الفوز في ثلاثة مواجهات والتعادل في لقاء وحيد.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم ٢٤ أكتوبر الجاري، على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة لقاء الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، بعد انسحاب بطل السنغال من المباراة بسبب تغيير موعد وملعب المواجهة.


وفي حالة عبور الزمالك لنظيره جينيراسون فوت السنغالي، سيخوض الفارس الابيض مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

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