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أول تعليق من زيدان عقب الخسارة الأولى لريال مدريد في الليجا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:35 م
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أول تعليق من زيدان عقب الخسارة الأولى لريال مدريد في الليجا
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علي نبوي
 
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب خسارة فريقه اليوم أمام ريال مايوركا بهدف نظيف في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"اليوم افتقرنا لكل شيء، وبدأنا المباراة بطريقة معقدة جدًا".

وأضاف :"إذا كنا نريد شيئًا مهمًا هذا العام فعلينا أن نحظى بالاستمرارية".

وأوضح :"يجب على كل لاعب أن يثبت في كل مباراة أنه يملك الجودة للعب في ريال مدريد".

وزاد :"أنا لا أحب كلمة ارتباك لأن علينا المضي قدمًا في هذا الأمر، من الصعب علينا الدخول في المباراة، هذا يكلفنا الكثير. واليوم تم ملاحظة هذا الأمر".

وأشار :"لقد سيطرنا قليلاً ، لكن دون خلق فرص للتسجيل وهذا مستحيل".

وأردف :"يمكن للجميع إبداء رأيهم في التشكيلة ، لكن هذا هو القرار الذي اتخذته، يجب علينا تحليل الأمر، لست سعيدًا بما حدث".

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