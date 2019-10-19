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ًعاجل... السعودية تعلن خفض أسعار البنزين بداية من غدًا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:21 م
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ًعاجل... السعودية تعلن خفض أسعار البنزين بداية من غدًا
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الفجر الاقتصادي
 
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أعلنت شركة أرامكو السعودية خفض اسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية بداية من غدا الاحد، في ظل تراجع اسعار النفط العالمية.

 

 

وأوضحت "ارمكو" في بيان لها ،  أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي ،

بنزين 91

: 1.50 ريال لكل لتر  مقابل 1.53 ريال لكل لتر في السابق.

 بنزين 95

: 2.05 ريال لكل لتر مقابل 2.18 ريال لكل لتر في السابق.

وستستمر اسعار البنزين الجديدة حتى نهاية الربع الرابع من العام الحالي، حيث تحدد ارمكو اسعار النفط بالمملكة كل ثلاث شهور.

 

 اسعار البنزين تخضع للعرض والطلب بالاسواق العالمية

وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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